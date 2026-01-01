Патрик Виейра

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Футбол
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
#Патрик Виейра
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«Эвертон» сделал камбэк и остался в АПЛ: фанаты вырвались на поле и праздновали, а один даже подрался с Виейра (но неудачно)
#АПЛ
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