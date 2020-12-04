Патрик Виейра
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Ницца
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря, 14:40
Патрик Виейра возглавлял «Ниццу» с 2018 года и провел в клуб 2,5 сезона.
- Седьмое место в сезоне-2018/19.
- Пятое место в сезоне-2019/20.
Сезон-2020/21:
- «Ницца» – 11-е место после 11 туров с отставанием в шесть очков от лигочемпионской зоны.
- Вылет из Лиги Европы.
- Проиграны последние пять матчей – три в ЛЕ, еще два – в Лиге 1.
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