Патрик Виейра
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#Патрик Виейра #Футбол #Лига Европы #Лига 1 #Ницца

Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы

04 декабря, 14:40

Патрик Виейра возглавлял «Ниццу» с 2018 года и провел в клуб 2,5 сезона.

  • Седьмое место в сезоне-2018/19.
  • Пятое место в сезоне-2019/20.

Сезон-2020/21:

  • «Ницца» – 11-е место после 11 туров с отставанием в шесть очков от лигочемпионской зоны.
  • Вылет из Лиги Европы.
  • Проиграны последние пять матчей – три в ЛЕ, еще два – в Лиге 1.
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