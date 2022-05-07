Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
40Вальтер Бенитес В. Бенитес
|Вра
|29
|34
|0
|0
|2
|0
|
25Жан-Клер Тодибо Ж. Тодибо
|Пол
|22
|33
|1
|0
|6
|0
|
4Данте Данте
|Защ
|38
|30
|0
|0
|5
|3
|
11Амин Гуири А. Гуири
|Нап
|22
|29
|10
|6
|3
|0
|
8Пабло Росарио П. Росарио
|Пол
|25
|28
|0
|0
|7
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
3
|35
|19
|5
|11
|77:36
|62
|
4
|35
|18
|8
|9
|57:35
|62
|
5
|35
|18
|7
|10
|44:29
|61
|
6
|35
|15
|12
|8
|58:39
|57
|
7
|35
|15
|11
|9
|59:45
|56
Результаты
Материалы
Последние новости