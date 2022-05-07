Ницца

Ницца
Nice
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Альянс Ривьера
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Кристоф Гальтье
К. Гальтье
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
40
Вальтер Бенитес В. Бенитес 		Вра 29 34 0 0 2 0
25
Жан-Клер Тодибо Ж. Тодибо 		Пол 22 33 1 0 6 0
4
Данте Данте 		Защ 38 30 0 0 5 3
11
Амин Гуири А. Гуири 		Нап 22 29 10 6 3 0
8
Пабло Росарио П. Росарио 		Пол 25 28 0 0 7 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 22:00
Ницца
-:-
Нант
07.05.2022 07 мая 2022 сб 22:00
Франция. Кубок , Финал
Ницца
-
Нант
-
Франция. Кубок , Финал
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Ницца
-:-
Сент-Этьен
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Ницца
-
Сент-Этьен
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Ницца
-:-
Лилль
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Ницца
-
Лилль
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Реймс
-:-
Ницца
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Реймс
-
Ницца
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
3
Ренн
35 19 5 11 77:36 62
4
Монако
35 18 8 9 57:35 62
5
Ницца
35 18 7 10 44:29 61
6
Страсбур
35 15 12 8 58:39 57
7
Лион
35 15 11 9 59:45 56
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:05
Бордо
0 : 1
Ницца
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:05
35 тур
Бордо
0
Ницца
1
Франция. Лига 1 , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Ницца
1 : 0
Труа
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Ницца
1
Труа
0
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
Монако
1 : 0
Ницца
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
33 тур
Монако
1
Ницца
0
Франция. Лига 1 , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
32 тур
Ницца
2
Лорьян
1
Франция. Лига 1 , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 18:05
Ланс
3 : 0
Ницца
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 18:05
31 тур
Ланс
3
Ницца
0
Франция. Лига 1 , 31 тур
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