В Пайета из «Марселя» прилетела бутылка – тот поднял и швырнул ее обратно. Так началась потасовка: фанаты выбежали на поле, в драку лез даже Сампаоли

Матч «Марселя» и «Ниццы» называется Средиземноморским дерби. И оно всегда жаркое. Степень страстей как-то озвучил Димитри Пайет:

«Когда я впервые попал в «Марсель», один из сотрудников сразу мне сказал: «Матч с «Ниццей» – главный в сезоне. Ты должен выкладываться, будто бьешься в финале Лиги чемпионов». Мне намекали, что фанаты все видят и что они много раз нападали на игроков за низкую самоотдачу. Матчи с «Ниццей» – это всегда очень горячо и опасно».

Дерби на старте сезона Лиги 1 тоже получилось жестким. Оно нормально продлилось до 75-й минуты, а дальше начался ад. Катализатором массовой истерии стало попадание бутылки в Пайета.

Футболисты «Марселя» подбежали к трибунам фанатов «Ниццы» и начали выговаривать им – в это время игроки «Ниццы» оттаскивали их. Пайет же ответил фанатам тем, что взял бутылку и кинул ее на трибуны. А дальше – начался ад.

Фанаты спустились к рекламным щитам.