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#Лига 1 #Ницца #Марсель

В Пайета из «Марселя» прилетела бутылка – тот поднял и швырнул ее обратно. Так началась потасовка: фанаты выбежали на поле, в драку лез даже Сампаоли

10 минут назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Матч «Марселя» и «Ниццы» называется Средиземноморским дерби. И оно всегда жаркое. Степень страстей как-то озвучил Димитри Пайет:

«Когда я впервые попал в «Марсель», один из сотрудников сразу мне сказал: «Матч с «Ниццей» – главный в сезоне. Ты должен выкладываться, будто бьешься в финале Лиги чемпионов». Мне намекали, что фанаты все видят и что они много раз нападали на игроков за низкую самоотдачу. Матчи с «Ниццей» – это всегда очень горячо и опасно».

Дерби на старте сезона Лиги 1 тоже получилось жестким. Оно нормально продлилось до 75-й минуты, а дальше начался ад. Катализатором массовой истерии стало попадание бутылки в Пайета.

Футболисты «Марселя» подбежали к трибунам фанатов «Ниццы» и начали выговаривать им – в это время игроки «Ниццы» оттаскивали их. Пайет же ответил фанатам тем, что взял бутылку и кинул ее на трибуны. А дальше – начался ад.

Фанаты спустились к рекламным щитам.

Фанаты пытались достать до Пайета – и у них, несмотря на препятствия со стороны игроков, получалось это.

В какой-то момент кто-то из «Марселя» пнул мяч в фанатов – тогда они начали прорываться на поле.

Дрался даже Сампаоли – его оттаскивали впятером.

Французские источники пишут, что Гендузи, Пап Гуйе и Камара полетели на фанатов после того, как они понеслись на Пайета. Amazon пишет, что у некоторых игроков «Марселя» есть следы удушения после потасовки.

Футболисты, тренеры, стюарды и болельщики потолкались, после чего «Марсель» ушел с поля. Сампаоли выступал за то, что клуб не доиграет эту встречу. Руководство поддерживало позывы тренера.

UPD: Материал обновляется.

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