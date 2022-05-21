Почему Примера подает жалобу на «ПСЖ» из-за контракта Мбаппе: как это связано с ФФП и в чем роль «Реала»
Килиан Мбаппе остается в «ПСЖ» до 2025 года. Клуб официально объявил о подписании с ним нового трехлетнего соглашения. Это произошло на фоне чемпионского сезона Лиги 1, где Мбаппе забил 26 голов и сделал 17 ассистов. Контракт Мбаппе завершался летом 2022 года. С января он имел возможность легально вести переговоры с «Реалом» и другими клубами, но в итоге остался.
Сам Мбаппе объяснил итог ситуации в интервью официальному сайту «ПСЖ». Оно получилось программным: Мбаппе публично поблагодарил фанатов и президента клуба. Его слова: «Я убежден, что смогу продолжить рост в клубе, который предоставляет все возможности для выступления на самом высоком уровне». Обращение начиналось со слов, что он принял решение.
Что не устраивает Примеру: ФФП не соблюдается, «ПСЖ» и его президент нарушают закон
Примера выпустила официальное заявление по ситуации с Килианом Мбаппе. Оно появилось сразу после объявления со стороны «ПСЖ» о контракте Мбаппе. Это длинный материал с претензиями, которые сводятся к финансовым направлениям. Из него можно выделить несколько моментов – именно они важны для общего понимания ситуации между лигой и клубом.
• Лига подает жалобу в УЕФА, во французские административные и налоговые органы, в органы ЕС. Отдельный акцент сделан на том, что Примера раньше уже готовила успешную жалобу на «ПСЖ» из-за нарушения ФФП. Тогда жалоба пошла еще до официального трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Но позже он стал подвернувшимся поводом.
• Успешной жалоба Примеры была до слушания в CAS, где «ПСЖ» оспорил все решения о наказании за нарушения ФФП. Важно: о претензиях говорила не только Примера. Летом 2021 года игрок «Лилля» Фонте спрашивал в интервью, каким образом «ПСЖ» раздает большие зарплаты в условиях ФФП. Ему отвечал президент «ПСЖ»: «Мы знаем правила ФФП и вписываемся в них».
• Примера выдает данные по деньгам «ПСЖ». Клуб за все время накопил убытков на 700 миллионов евро, но платит игрокам 650 миллионов. 220 миллионов убытков были за прошлый сезон – их покрывали сомнительные спонсорские вливания. Инсайдеры писали о 300 миллионов в качестве подписного бонуса для Мбаппе. Его возможная зарплата – 100 миллионов в год.
• Именно по всем денежным несоответствиям Примера и предъявляет «ПСЖ» публичные претензии. Важно: в заявлении сделан акцент на том, что президент «ПСЖ» занимает руководящие должности в органах футбола. Параллельно лига указывает на нарушение законов УЕФА и французского экономического контроля. И сравнивает этот эффект с Суперлигой.
• Еще до заявления Примеры о возможности подачи в суд писал COPE. Там была ссылка на главу лиги Хавьера Тебаса. Его позиция: клуб с убытками в сотни миллионов не может подписывать игроков на огромные контракты. Параллельно «ПСЖ» решил вопрос не только с Мбаппе. Из клуба уходит Анхель Ди Мария – тот играл за «ПСЖ» с сезона-2015/16. До этого он выступал за «МЮ».
«Реал» давно готовился к подписанию Мбаппе – даже повторил предложение «ПСЖ»
Любимые слова Килиана Мбаппе – рассказы о любви к «Реалу». Он писал колонку для The Players’ Tribune, которая начиналась с истории о Зидане. Позже и сам Зидан говорил, что Мбаппе мечтает играть за «Реал». Эта мечта почти сбылась летом 2021 года, когда будущее Мбаппе решалось в последние дни трансферного окна. Тогда «ПСЖ» заломил цену почти в 200 миллионов евро.
Мбаппе остался в «ПСЖ». Казалось, чтобы просто уйти свободным агентом через год. Параллельно он получал советы от французских легенд. Полнее остальных ситуацию Мбаппе раскрыл Жан-Пьер Папен: «Игрок должен реализовать мечту, если она у него есть. Если он мечтает за «Реал», то надо переходить туда. Иначе он будет жалеть об этом всю жизнь».
Marca подробно объясняла, что для «Реала» сделка по Мбаппе всегда была приоритетной. Клуб готов устроить его подписание и презентацию в любой момент, когда этого захочет сам Мбаппе. Материал Marca вышел в марте – уже тогда Мбаппе звонил даже президент Франции Макрон. Все официальные лица внутри Франции переубеждали его отказаться от мечты об игре за «Реал».
«Реал» не уступал «ПСЖ» по финансовым возможностям. Все детали по деньгам мы знаем только из инсайдов, но мама Мбаппе давала одно официальное подтверждение. Она рассказывала, что на руках Мбаппе находились два одинаковых денежных предложения – от «ПСЖ» и «Реала». Весь итог зависел от самого Мбаппе. Устно он дал согласие «Реалу», но позже выбрал «ПСЖ».