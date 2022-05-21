Почему Примера подает жалобу на «ПСЖ» из-за контракта Мбаппе: как это связано с ФФП и в чем роль «Реала»

Что не устраивает Примеру: ФФП не соблюдается, «ПСЖ» и его президент нарушают закон

Примера выпустила официальное заявление по ситуации с Килианом Мбаппе. Оно появилось сразу после объявления со стороны «ПСЖ» о контракте Мбаппе. Это длинный материал с претензиями, которые сводятся к финансовым направлениям. Из него можно выделить несколько моментов – именно они важны для общего понимания ситуации между лигой и клубом.

• Лига подает жалобу в УЕФА, во французские административные и налоговые органы, в органы ЕС. Отдельный акцент сделан на том, что Примера раньше уже готовила успешную жалобу на «ПСЖ» из-за нарушения ФФП. Тогда жалоба пошла еще до официального трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Но позже он стал подвернувшимся поводом.

• Успешной жалоба Примеры была до слушания в CAS, где «ПСЖ» оспорил все решения о наказании за нарушения ФФП. Важно: о претензиях говорила не только Примера. Летом 2021 года игрок «Лилля» Фонте спрашивал в интервью, каким образом «ПСЖ» раздает большие зарплаты в условиях ФФП. Ему отвечал президент «ПСЖ»: «Мы знаем правила ФФП и вписываемся в них».