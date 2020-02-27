«Мечты не стоят дорого. Мечтать можно бесплатно». Мбаппе написал письмо о своем пути для всех молодых пацанов

Так что да, эта история – о футболе. Но на самом деле, вам не обязательно любить футбол, чтобы ее прочесть. Потому что эта история – о мечтах. В Бонди и его пригородах, может быть, не так много денег. Но мы мечтатели. Думаю, такими родились. Может быть, это потому, что мечты не стоят дорого. По сути, мечтать можно бесплатно.

Наш район – это невероятная смесь разных культур – французской, африканской, азиатской, арабской, да из любой части мира. Люди из-за пределов Франции всегда говорят о пригородах плохо, но если вы не отсюда, то не поймете, что они представляют из себя на самом деле. Люди говорят о «головорезах», будто они появились отсюда. Но во всем мире есть бандиты. И есть борцы. Реальность такова, что когда я был ребенком, то наблюдал, как некоторые из самых крутых парней по соседству несли продукты для моей бабушки. Вы никогда не увидите такую часть нашей культуры в новостях. Вы слышите только о плохом и никогда о хорошем.

В Бонди есть правило, которое все понимают с детства. Если вы идете по улице и видите 15 человек, стоящих на углу, и вы знаете только одного из этих людей, у вас есть выбор: помахать и идти дальше или сходить пожать все 15 рук.

Если вы подойдете и пожмете только руку одного человека, то остальные 14 никогда вас не забудут. Они будут знать, что ты за человек.

Это забавно, потому что эта часть Бонди всю жизнь во мне. Только в прошлом году на церемонии вручения наград ФИФА я с родителями гулял перед церемонией и увидел Жозе Моуринью. Я виделся с ним раньше, но он был с четырьмя или пятью друзьями, которых я не знал. И у меня сработал этот момент из Бонди. Я думал: «Мне помахать ему? Или подойти?».

Я подошел к нему поздороваться и пожать ему руку, а затем, конечно, подошел по очереди к каждому из его друзей.

«Привет!». Рукопожатие.

«Привет!». Рукопожатие.

«Привет!». Рукопожатие.

«Привет!». Рукопожатие.

Это было смешно из-за удивлений на их лицах: «О, он говорит нам привет? Привет!».

Мы отошли, и мой отец, посмеиваясь, сказал: «Это все из Бонди».