Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей

2. Эффективно использует массу тела. Прокаченные верхняя и нижняя части тела дают Роналду преимущество во время прыжка и при верховых единоборствах. Сила бедер определяет высоту прыжка, а мощный торс важен для правильной фиксации корпуса в воздухе, удерживания равновесия и расчистки пространства от соперников перед ударом. Все это позволяет Роналду прыгать выше других и оставаться в воздухе, когда остальные уже приземлились.

В «Манчестер Юнайтед» Роналду появился щуплым пацаном, но за годы в Англии прокачал массу и сделал это своей сильной стороной. «Физически он превратился из мальчика в мужчину. Будто бы был легковесом, а стал тяжеловесом. Это дало ему силу, которой не было раньше. Его мощность увеличилась благодаря силе тела», – рассказывает Гари Невилл.

3. Выбор позиции. С этим проблем нет: Роналду знает, в какой точке находиться, чтобы вовремя оттолкнуться и ударить. «Роналду больше заинтересован в том, чтобы максимально использовать пол-ярда пространства в штрафной площади, чем бежать в районы, где есть четыре ярда, и надеяться, что мяч попадет в голову. Вот почему он бьет так много рекордов по голам и почему он явление», – говорит экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн.

Правильная позиция многое решает при распределении веса во время удара. Как отмечает исследователь биомеханики Чарльз Бабб из университета Пердью, для идеального удара важно оставить как можно больше веса за мячом, чтобы в момент исполнения придать ему максимальное ускорение.