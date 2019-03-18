Пора разобраться со слухами, что Месси − теневой президент. Влияет на трансферы и сам выбирает состав
Месси – безусловный доминатор везде. Но за бесконечными наградами и рекордами скрывается его другая особенность: Лео решает вопросы, к которым игроков обычно не допускают.
В «Барселоне» его роль не ограничивается голами или капитанством. Давно есть мнение, что для сборной Аргентины Лео вообще определяет состав – у всего этого есть подтверждения от известных журналистов, бывших футболистов и тренеров.
Дальше вы прочтете разбор главных теорий о скрытой стороне в жизни Месси. Они делают его образ интереснее, но не всегда бывают правдой.
Месси участвует в трансферах «Барселоны». Серьезно?
Точно не во всех сделках, но есть основания так думать. Когда «Барселона» подписывала Неймара, еще до официальных переговоров руководство спрашивало мнение Лео. Он отреагировал положительно, трансфер состоялся. Об этом писал в книге о Месси авторитетный испанский журналист Гийом Балаге.
Авторитет Месси помогал «Барсе» в переговорах, даже если они завершались неудачно. AS писал, что Лео звонил Гризманну и убеждал того согласиться на переход. Месси объяснил, что лидеры «Барселоны» будут рады такому трансферу. Гризманн долго сомневался, склонялся к завершению сделки, но все-таки остался в «Атлетико». Так он поддержал клуб, когда тому забанили трансферы.
Бывает, что Месси советует «Барселоне» подписать конкретного игрока, а эту штуку потом тиражируют все испанские СМИ. Так писали о советах Лео по Одриосоле и Менье, а летом «Барселона» якобы даже спорила с «Зенитом» по Павону. К игроку «Боки» клуб подтолкнул лично Месси, но Павон так и остался в Аргентине.
Главное и самое успешное участие Месси проявил в трансфере бразильского полузащитника Паулиньо. В августе 2017 года он перешел из «Гуанчжоу» в «Барселону» за 40 миллионов евро. Оказалось, что еще до официальных переговоров с Паулиньо общался Месси. Это произошло во время товарищеского матча Аргентины и Бразилии.
«Мы заработали штрафной удар. К мячу пошли я, Виллиан и еще один игрок. Потом я увидел, как в мою сторону направляется Месси. Он спросил, собираюсь ли переходить в «Барселону». Я ответил: «Если этого хочешь ты, то да». После матча обменялись с ним футболками, а теперь я здесь», – рассказывал Паулиньо через пару месяцев после объявления о сделке.
«Гуанчжоу» не хотел отпускать Паулиньо. Переговоры были сложными, но разговор с Месси настроил бразильца на переход. Он убедил китайцев, чтобы те согласились на предложение «Барселоны». Паулиньо отыграл вместе с Месси один сезон, а теперь снова вернулся в «Гуанчжоу».
Состав «Барсы» тоже определяет Месси. Это так?
Скорее всего, нет. Хотя это не отменяет, что любой тренер «Барселоны» советуется с Лео по поводу некоторых решений. В январе 2018-го об этом проговорился сам Месси, когда «Барса» победила «Эспаньол» в кубковом матче: «Тренер определяет состав на игры. Я часто с ним общаюсь. Как и остальные, я не против ротации».
Инсайды о крупных решениях по составу, в которых участвует Месси, выдает испанское издание Don Balon. Оно появилось в 1975 году как еженедельный спортивный журнал. Почти сразу учредили и премию, которую до 2010 года вручали лучшему испанскому игроку года в Примере. У награды были и подвиды – для главного иностранца, молодого футболиста, тренера и судьи.
В 2011-м журнал закрыли. Последним обладателем премии Don Balon стал Борха Валеро, когда еще играл в «Мальорке». В других номинациях отметили Месси, Хави Мартинеса, Гвардиолу и Хавьера Альвареса. С 2015-го Don Balon запустил цифровую версию, которая специализируется на футболе и главных новостях по топ-клубам.
Там и публикуются сообщения о том, что Месси хочет убрать из состава «Барселоны» конкретных игроков или просит их продать. Только в ноябре 2018-го Don Balon писал о недовольстве Месси формой Дембеле, Рафиньи и Серхи Роберто. В феврале появился инсайд, что Месси потребовал отправить в резерв арендованных Боатенга и Мурильо. Они, кстати, не играют, но все объяснимо.
Основные центральные защитники готовы, поэтому Мурильо сидит. В атаке хватает прежнего состава, а в предоставленные минуты Боатенг не убедил. Обоих брали на крайний случай, если из-за борьбы в нескольких турнирах и травм у «Барселоны» не останется собственных игроков. Им хватает сил – арендованные отдыхают.
Don Balon подстраивает факты под собственные теории, а потом делает из этого новости. Журналист Александр Вишневский в 2017-м разбирал для «Спорт-Экспресса» ситуацию с информацией о том, что Месси потребовал продажи Диня, Матье и Андре Гомеша. Их всех действительно нет в клубах, но только по футбольным причинам.
На тот момент это просматривалось и без слухов о Месси, а против инсайдов от Don Balon говорит и множество ошибок. Самый свежий пример – информация о лондонской встрече президента «Реала» Переса и тренера «Тоттенхэма» Покеттино. Don Balon написал об этом в начале марта, а через неделю «Реал» объявил о возвращении Зидана.
Из-за Месси мимо ЧМ-2018 пролетел Икарди. А это правда?
Вряд ли. История стартовала еще в 2016 году, когда аргентинское телешоу Final Debate выдало информацию, что вызов Мауро в сборную Аргентины блокирует Месси. Икарди к тому времени уже игнорировался несколькими тренерами, а потом не поехал и на ЧМ-2018. При этом только в одной только Серии А в сезоне-2017/18 Икарди забил 29 голов.
Его репутацию все еще оценивают по любовной жизни с Вандой Нарой. Мы писали об их счастливых отношениях, но в Аргентине до сих пор судят Мауро по тому, как он увел Ванду у Макси Лопеса. Хотя сам Макси уже не пересекается с лидерами сборной, а сейчас вообще уехал в бразильскую команду «Васко да Гама». Говорят, именно из-за этого Месси не любит Икарди.
Правда Хорхе Сампаоли, который тренировал Аргентину до и во время чемпионата мира, немного в другом. Он не вызвал Икарди, потому что тот просто не подходил под стиль игры сборной. Мауро – страйкер, который завершает все атаки ударами в штрафной. Сампаоли учил всех игроков сборной играть комбинации с постоянными перемещениями. Такой футбол не для Икарди.
Аргентинский журналист Ариэль Сеносян в книге «Истории мундиаля» привел слова Месси в адрес Сампаоли: «Ты уже десять раз спрашивал у меня, кого я хочу видеть в составе. Я ни разу не назвал тебе ни одного имени. Ответь при всех, называл ли я тебе имена». Главный тренер сборной ничего не ответил, а дальше ситуацию сгладил президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.
Сам Икарди тоже ничего не имеет против Месси. Когда Мауро в ноябре 2018-го все-таки попал в сборную и даже забил, то желал возвращения Лео в команду: «Месси – лучший игрок в мире. Каждая команда хочет, чтобы у нее был такой игрок. Я надеюсь, что в следующем году он будет с нами на Кубке Америки». Он точно не сказал бы такое, если бы Месси повлиял на пропуск ЧМ.
Но Месси все-таки влияет на дела сборной?
Вполне возможно. У этой теории гораздо больше фактов, чем конкретно в истории с Икарди. Начнем со слов известного итальянского агента Марко Трабукки: «Я знаю, что Месси поставил вето на вызов Пасторе в сборную на ЧМ-2014. Если он сделал это, то я не могу сказать, что у Месси нет веса в сборной. У него есть вес в Аргентине, он все решает».
Сборную Аргентины периодически называют командой друзей Месси. Например, так ее характеризовал Марио Кемпес. Бывший тренер сборной Карлос Дибос считает, что Лео определяет там вообще все: «Месси в сборной Аргентины назначает тренеров, выбирает состав, руководит всеми. В Аргентине об этом знают, но не обсуждают. Такое мнение не слишком популярно».
Иногда доходит до смешных моментов, когда разговоры Месси на поле расшифровывают через кадры трансляции. Об одном из таких эпизодов рассказывал российский полузащитник Антон Швец. Когда он еще играл за «Вильярреал», то увидел ссору Месси с защитником Муссакьо. На следующий день он узнал из телевизора, что Месси не понравилась жесткость соперника: «Будешь так вести себя против меня – в сборной играть не будешь».
Авторитет Месси в сборной доходит до получения неприкасаемости. Чтобы Лео сыграл в товарищеском матче, местная федерация договаривается с соперником о степени жесткости в столкновениях с Лео. Месси уже пару раз уходил из сборной после поражений на крупных турнирах, а еще критиковал федерацию, если ему что-то не нравилось: «Опять сидим в самолете и ждем разрешения на вылет. Господи, Аргентинская федерация футбола – катастрофа!».
Самого Месси спрашивали о влиянии на состав сборной еще перед ЧМ-2018. В интервью телеканалу TyC Sports он с раздражением сказал, что никогда не занимался подобными вещами, а просто делал свою работу. Других слов от него в такой ситуации и не ждали.
Месси мало разговаривает и хорош только из-за других. Он же не лидер?
Если сравнивать Месси и Роналду по лидерским качествам, то Лео однозначно проигрывает. Пока Криштиану забивает хет-трик в почти проигранной Лиге чемпионов и заводит трибуны после каждого гола, Лео просто делает обычные для себя вещи. У него есть сумасшедший талант и голевое чутье, но харизматичным лидером Месси точно не назовешь.
Когда Гвардиола уже работал в «Ман Сити», его опять заставили говорить о Месси: «Он по натуре интроверт, но похож на свирепое животное, которое любит конкуренцию. Это помогает его партнерам лучше играть. Лео ненавидит проигрывать. По отношению к игре Месси похож на ребенка, но в важные моменты он сделает разницу при помощи партнеров».
Все слухи про сборную друзей и влияние на состав «Барселоны» пошли как раз от натуры Лео. Ему постоянно нужно создавать комфорт вокруг себя, чтобы быть счастливым и показывать лучшую игру. Поэтому в тяжелые моменты Месси избегает прессы, а партнеры по «Барселоне» и сборной оберегают его странные манеры.
Гийом Балаге рассказывал в своей книге «Месси. Гений футбола», как Лео себя вел при получении капитанской повязки в сборной. Тренер сборной Алехандро Сабелья видел в новой роли Месси скрытый смысл: так Лео мог почувствовать собственную исключительность и любовь партнеров. Сначала Месси отказывался от повязки, а потом удивительно испортил традиционные вещи.
«В Аргентине у них есть традиция – капитаны должны произносить речь перед каждым матчем. Когда ему дали нарукавную повязку и наступила его очередь сказать речь, он встал и сказал: «Сегодня не будет никакой речи. Давайте пойдем на поле!». Это был его первый матч как капитана!» – такие слова Жерара Пике приводит Балаге.
Сейчас Месси прогрессирует во всех аспектах. Когда Иньеста ушел из «Барселоны» в «Виссел Кобе», именно Лео стал новым капитаном «Барсы». Но в этом сезоне еще не было ни одного сложного момента, когда Месси мог повести «Барселону» на перелом хода матча. Диего Марадона считает, что Лео не хватает характера, чтобы быть лидером.
После каждого провала многие с ним соглашаются.