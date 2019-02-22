Инстаграм Азмуна в шесть раз больше, чем у «Зенита». Он суперзвезда Ирана

Про Сердара Азмуна на этой неделе будут говорить все. Новый форвард «Зенита» впервые вышел в основе, забил два, отдал голевую и спродюсировал выход в 1/8 Лиги Европы.

Азмуна можно изучать через разные цифры: голы (всего четыре за полгода в этом сезоне РПЛ с «Рубином»), деньги (12 млн евро за трансфер), возраст (24 года) или слухи про контакты с топ-клубами (очень много).

Но показательнее всего навести фокус на инстаграм:

У «Зенита» там 497 тысяч подписчиков (топ среди клубов России).

У Сердара Азмуна − 2,9 млн.

Все из-за его родного Ирана: там очень любят футбол, и молодой Азмун у иранцев − главная звезда.

Вот несколько историй об этом.

«Для страны он футбольный бог»

Азмун − классический золотой мальчик. Еще с юности страна готовит его для статуса лидера поколения. Он очень талантлив, харизматичен и заметен. Например, на этом командном фото со съемок официальных костюмов сборной Ирана к ЧМ-2018 заметно, как Азмун отличается от других футболистов даже внешне.