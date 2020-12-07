Иран

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Материалы
Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
Кунг-фу-гол: игрок кинул мяч из аута через сальто – и забил, потому что вратарь забыл правила и дотронулся
#Алиреза Хагиги
Все об иранце, который забил за сборную больше всех в мире. Авария, политический пас, обвинение в подмене личности
#Али Даеи
Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей
#Навид Афкари
Воу. Иран впервые за 40 лет пустил на стадион женщин – и выиграл 14:0!
#Иран
Инстаграм Азмуна в шесть раз больше, чем у «Зенита». Он суперзвезда Ирана
#Сердар Азмун
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Последние новости
Футбол
Вратарь женской сборной Ирана подаст в суд на Федерацию футбола Иордании. Та просит проверить ее пол
#Зохре Коудаи
Футбол
Иран выиграл матч квалификации к ЧМ-2022, уступая к 90-й минуте. Азмун забил
#Иран
Лыжные гонки
Тренер сборной Ирана по горным лыжам не поехала на ЧМ из-за запрета мужа
#ЧМ-2021 (горные лыжи)
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