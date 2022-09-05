Уникальный случай в русском футболе: шесть минут один и тот же пенальти били три разных игрока

Так «Ростов» победил в матче с решающим пенальти на 90+9 минуте, который перебивался трижды.

Что интересно, Бабурин арендован московским «Торпедо» как раз у «Ростова». Как ни пытался, отобрать очки у команды, которой принадлежит, не смог.

Такой же случай был в МЛС более десяти лет назад. Голкипер «Ди Си Юнайтед» дважды брал один и тот же пенальти, но оба раза – с таким же нарушением, как и у Бабурина. Причем и в третий раз он, кажется, вышел за линию до удара, но соперник из «Портленда» был точен, и гол засчитали.