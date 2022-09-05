Уникальный случай в русском футболе: шесть минут один и тот же пенальти били три разных игрока
«Торпедо» перед седьмым туром набрало лишь одно очко, «Ростов» же при победе над ним мог разделить четвертое место. Фаворит был ясен, но в Химках команды до 93-й минуты играли вничью 0:0.
А потом судья Ян Бобровский углядел фол Кожемякина на Комличенко в штрафной «Торпедо» и поставил пенальти.
90+4, удар Голенкова. Судья проинструктировал Бабурина – тот встал вообще за линию ворот.
А потом отбил пенальти, но героем матча не стал – Бобровский обязал перебить. Причина – перед ударом Бабурин сделал шаг с линии ворот. По правилам хотя бы одна нога должна оставаться на линии.
90+6 , перебить пошел Комличенко. В матче с «Сочи» он уже не забивал пенальти.
Не забил и сейчас – снова Бабурин отразил. Но Бобровский опять заставил «Ростов» перебить пенальти! Причина ровно та же – Бабурин сошел с линии до удара. И получил желтую карточку.
Поражены все.
В это время ожидаемо удалили кого-то с тренерской скамейки «Торпедо».
90+9, теперь перебивает Осипенко.
Осипенко забивает, Бабурин правила не нарушает.
Так «Ростов» победил в матче с решающим пенальти на 90+9 минуте, который перебивался трижды.
Что интересно, Бабурин арендован московским «Торпедо» как раз у «Ростова». Как ни пытался, отобрать очки у команды, которой принадлежит, не смог.
Такой же случай был в МЛС более десяти лет назад. Голкипер «Ди Си Юнайтед» дважды брал один и тот же пенальти, но оба раза – с таким же нарушением, как и у Бабурина. Причем и в третий раз он, кажется, вышел за линию до удара, но соперник из «Портленда» был точен, и гол засчитали.