Кто такой Алаев – новый и.о. президента РПЛ (и, вероятно, будущий новый просто президент)

Ашот Хачатурянц ушел с должности главы РПЛ через восемь месяцев после назначения. Временно исполняющим обязанности назначен Александр Алаев – президент ФНЛ и генеральный секретарь РФС. Рассказываем главное о нем.

Создавал пляжный футбол в России, параллельно играя за сборную

До середины 2000-х у России не было ни полноценной сборной, ни чемпионата по пляжному футболу. Да, команда от России играла на ЧМ в середине 1990-х, но это была не официальная сборная, а в основном ветераны большого футбола. Своя федерация, турниры и встраивание в систему РФС началось только в 2005 году – ключевыми фигурами в этом процессе стали Алаев и Сергей Анохин (бывший гендиректор «Химок»).

Алаев родился, рос и учился в Москве. Там же играл в футбол и мини-футбол (в одной команде с Анохиным), но не на профессиональном уровне. Увлечение пляжным футболом пришло в 2005 году после поездки в Бразилию на первый чемпионат мира, организованный ФИФА. «После поездки соорудили площадку в Серебряном Бору и стали проводить турниры, в том числе и чемпионат Москвы», – рассказывал он.