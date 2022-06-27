Кто такой Алаев – новый и.о. президента РПЛ (и, вероятно, будущий новый просто президент)
Ашот Хачатурянц ушел с должности главы РПЛ через восемь месяцев после назначения. Временно исполняющим обязанности назначен Александр Алаев – президент ФНЛ и генеральный секретарь РФС. Рассказываем главное о нем.
Создавал пляжный футбол в России, параллельно играя за сборную
До середины 2000-х у России не было ни полноценной сборной, ни чемпионата по пляжному футболу. Да, команда от России играла на ЧМ в середине 1990-х, но это была не официальная сборная, а в основном ветераны большого футбола. Своя федерация, турниры и встраивание в систему РФС началось только в 2005 году – ключевыми фигурами в этом процессе стали Алаев и Сергей Анохин (бывший гендиректор «Химок»).
Алаев родился, рос и учился в Москве. Там же играл в футбол и мини-футбол (в одной команде с Анохиным), но не на профессиональном уровне. Увлечение пляжным футболом пришло в 2005 году после поездки в Бразилию на первый чемпионат мира, организованный ФИФА. «После поездки соорудили площадку в Серебряном Бору и стали проводить турниры, в том числе и чемпионат Москвы», – рассказывал он.
Вскоре они с Анохиным, воспользовавшись знакомствами, вышли на Виталия Мутко (тогда был президентом РФС) и показали площадку ему. РФС как раз тогда искал людей для развития пляжного футбола, поэтому Анохин и Алаев получили должности в только что созданной Федерации пляжного футбола России, а с 2007 года начали работу в РФС, где отвечали за развитие пляжного футбола.
За чуть меньше 15 лет Россия из только что сформированной сборной стала одной топовых команд в мире: в последних шести розыгрышах чемпионата мира она пять раз получала медали (три золота и две бронзы). Алаев и сам был игроком сборной и даже становился призером Евролиги в середине 2000-х, параллельно работая в офисе.
Заявка Петербурга на Евро, медиаправа и юношеская лига
В 2010-х сменил несколько должностей в РФС, в том числе был врио президента после приостановки работы Виталия Мутко в 2017 году. Также был членом наблюдательного совета оргкомитета российского ЧМ-2018, возглавлял комитет УЕФА по пляжному футболу и футзалу, возглавлял расследование РФС по допингу в чемпионатах России 2012-2015 годов.
В этот период Алаев не был связан с одним направлением внутри РФС, как это было прежде с пляжным футболом. Из его комментариев в медиа следует, что он занимался среди прочего медиаправами на матчи сборных, заявкой Петербурга на Евро-2020 (победной), бюджетом РФС, Юношеской лигой (ЮФЛ) и ее интеграцией в общую систему футбола России.
В 2022 году авторы исследования РФС, основанного на анонимном опросе работников индустрии, поместили его на шестое место в числе самых влиятельных людей в футболе России.
Был против расширения РПЛ, но за реформу Кубка России
К концу 2010-х регулярный невыход российских клубов в плей-офф еврокубков и падение в рейтингах привели к разговору о необходимых реформах. В числе проблем были низкая интенсивность футбола, падение интереса и доходов. Одним из возможных решений было расширение РПЛ с 16 до 18 команд. Логика была такой: увеличить число клубов – увеличить число матчей – повысить интенсивность турнира – повысить конкурентоспособность футбола.
Алаев признавал проблемы и публично о них говорил, но выступал против расширения лиги: «Я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы».
А вот реформу Кубка России с появлением групповой стадии он поддержал. Это, по его словам, увеличит число матчей и поднимет интерес в регионах. В итоге новый формат ввели с сезона-2020/21.
Президент ФНЛ и объединение двух низших лиг
Обсуждения изменений футбола активнее всего велись в 2021 году. Официальная информация с проектами реформ появилась только летом того года, а до этого все строилось на инсайдах и догадках. Одним из серьезных поводов, который генерировал слухи, стало объединение ФНЛ и ПФЛ при Алаеве.
Он возглавил ФНЛ (сейчас называется Первой лигой) в феврале 2021-го и уже через три месяца объявил о слиянии двух лиг. Сначала казалось, что это один из шагов той самой «большой реформы» с новой системой РПЛ и новой лигой, но фактически турниры остались теми же – по крайней не мере пока.
Что изменилось, так это администрирование лиг – теперь оба соревнования низших дивизионов проводит одна структура. Вероятно, объединение было одним из этапов встраивания ЮФЛ в систему российского футбола. Алаев еще в 2020 году говорил, что ПФЛ станет «мостом между молодежным и профессиональным футболом».
Кто решает, останется ли Алаев президентом РПЛ?
Президента выбирают участники лиги на общем собрании. РБК пишет, что у Алаева «приличная поддержка» не только среди таких крупных клубов, как ЦСКА и «Зенит», но и среди команд поменьше. «За него говорят успешные реформы в ФНЛ», – сказал источник издания.
Если Алаева выберут постоянным главой лиги, то он покинет посты в РФС и ФНЛ. «Считаю необходимым сохранить курс на повышение экономической привлекательности Лиги с учетом интересов клубов и партнеров», – сказал он о задачах в должности.
Другим возможным кандидатом в медиа называли гендиректора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова. Часть клубов поддерживает его, посколько он представляет команды лиги и не подвержен влиянию РФС в отличие от Алаева.