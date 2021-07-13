Возможные реформы русского футбола: РПЛ в два этапа, из ФНЛ можно вылететь еще осенью, появится новая лига

Появится новая лига с небольшим числом участников

Пока она так и называется – «Новая лига», которая располагается ниже ФНЛ.

▫️ Там 32 команды – две группы по 16.

▫️ Победители дивизионов выходят в ФНЛ, еще две команды участвуют в стыках с ФНЛ.

▫️ За право участвовать в стыках бьются команды с четвертого места.

Авторы проекта считают, что в этой лиге сыграют наиболее подготовленные клубы бывшей ПФЛ: больше матчей между собой = более высокая готовность к ФНЛ.

Какие вопросы пока возникают к новой системе

Почему в РПЛ система называется швейцарской? Суть швейцарской – матчи лучших команд против лучших из числа худших, затем – игры между участниками с равным количеством очков. Но в этом проекте – она если и соблюдается, то очень условно и частично.

Что такое швейцарская система, на которую перейдет Лига чемпионов

❓ Почему в элитной шестерке РПЛ четвертая команда может потерять место в еврокубках, тогда как команда из нижней части (с которой придется играть стык) проводит матчи второго этапа с более слабыми соперниками и еще претендует на Лигу конференций?

❓ Каким образом середняки и аутсайдеры будут зарабатывать больше, если матчей против топ-команд у них станет меньше?

❓ На первом этапе РПЛ сильные чуть больше играют с сильными, а слабые – со слабыми. Но очки у них будут считаться одинаково. Тут точно соблюден спортивный принцип? Ведь какая-то из топ-команд так может лишиться выхода в топ-шестерку просто из-за более тяжелого календаря.

❓ Почему есть привилегия у весеннего чемпиона ФНЛ? Ведь он может стать, например, пятым осенью, но сильно проведет весну и попадет напрямую.

❓ Если осенний чемпион ФНЛ плохо стартует весной – какая у него мотивация играть сильно и дальше, если он в любом случае попадет на стык со второй весенней командой ФНЛ?

❓ Можно ли лучше понять, как налажена система вылета из ФНЛ?

❓ Что будет с остальными командами, не входящими в РПЛ, ФНЛ и Новую лигу?