Возможные реформы русского футбола: РПЛ в два этапа, из ФНЛ можно вылететь еще осенью, появится новая лига
По информации «РБ-Спорт», Проектный офис РФС подготовил документ по реформированию российского клубного футбола и направил его клубам.
Причины реформ:
- Недостаток высокоинтенсивных матчей.
- Недостаток высокорейтинговых матчей.
Приводятся примеры резкого увеличения дохода в Бельгии (на 100%) и Австрии (на 40%) после смены формата.
Ранее было известно, что реформу российских лиг готовит нидерландская компания Hypercube. По ее проектам были реформированы чемпионаты Нидерландов, Бельгии, Дании и Австрии, а также будущая Лига чемпионов.
В России проект может быть введен с сезона-2022/23.
Далее – что в предложении. Сначала надо расслабиться, а потом попытаться вникнуть.
Реформа РПЛ: два этапа, больше топовых матчей, можно попасть в еврокубок команде из нижней части
На первом этапе так:
🔸 16 команд и формат «осень-весна» – тут все по-прежнему. Но сначала играют 24 тура, а не 30.
🔸 Календарь строится по швейцарской системе (по крайней мере, так написано). Деление на четыре корзины по четыре клуба. Внутри корзины – по два матча с каждым из клубов, остальные матчи – с клубами из других корзин (выбор соперников осуществляется компьютером). Календарь заранее известен.
🔸 После первого этапа очки делятся пополам.
Второй этап:
🔸 Первые шесть команд играют только между собой по два матча – это десять туров.
🔸 Команды, занявшие места с седьмого по 16-е – играют между собой девять туров.
🔸 Как и раньше – две последние команды вылетают, следующие две команды играют стыки с клубами ФНЛ.
🔸 Неожиданно: команды на седьмом и восьмом месте играют стык между собой, а потом с клубом с четвертого места за выход в Лигу конференций.
Плюсы по мнению авторов проекта:
- Больше матчей – 34.
- На 26 матчей больше между топовыми клубами.
- Почти не будет ничего не значащих матчей, у клуба из нижней десятки есть шанс попасть в еврокубок.
- Средняя посещаемость увеличится на 15% – до 17 600.
- Доходы клубов вырастут – на 33% у топов, на 25% у середняков, на 8% у аутсайдеров.
Реформа ФНЛ: два этапа, выйти в РПЛ может лучшая команда осени, запутанные стыки
Тут все еще более запутанно:
🔹 У ФНЛ будет две группы по десять команд – верхняя и нижняя.
🔹 ФНЛ будет проводиться в два этапа – июль-ноябрь (осенний этап) и затем весной (весенний этап).
Главное:
🔹 По итогам осеннего этапа четыре худшие команды верхней группы падают в нижнюю, четыре лучшие из нижней – уходят в верхнюю. По итогам весеннего этапа – то же самое.
🔹 Очки на каждом этапе считаются с нуля.
🔹 Лучшая команда весеннего этапа выходит в РПЛ напрямую.
🔹 Вторая команда весеннего этапа играет с лучшей осенней командой: победитель выходит в РПЛ, проигравший попадает на стык с 13-й командой РПЛ.
🔹 Третья команда весеннего этапа играет со второй командой осени: победитель попадает на стык с 14-й командой РПЛ.
🔹 Про вылет вся информация только такая: «Вылет зеркален: аутсайдер осени падает в ПФЛ, остальные команды играют стыки за право остаться в ФНЛ».
Появится новая лига с небольшим числом участников
Пока она так и называется – «Новая лига», которая располагается ниже ФНЛ.
▫️ Там 32 команды – две группы по 16.
▫️ Победители дивизионов выходят в ФНЛ, еще две команды участвуют в стыках с ФНЛ.
▫️ За право участвовать в стыках бьются команды с четвертого места.
Авторы проекта считают, что в этой лиге сыграют наиболее подготовленные клубы бывшей ПФЛ: больше матчей между собой = более высокая готовность к ФНЛ.
Какие вопросы пока возникают к новой системе
Почему в РПЛ система называется швейцарской? Суть швейцарской – матчи лучших команд против лучших из числа худших, затем – игры между участниками с равным количеством очков. Но в этом проекте – она если и соблюдается, то очень условно и частично.
Что такое швейцарская система, на которую перейдет Лига чемпионов
❓ Почему в элитной шестерке РПЛ четвертая команда может потерять место в еврокубках, тогда как команда из нижней части (с которой придется играть стык) проводит матчи второго этапа с более слабыми соперниками и еще претендует на Лигу конференций?
❓ Каким образом середняки и аутсайдеры будут зарабатывать больше, если матчей против топ-команд у них станет меньше?
❓ На первом этапе РПЛ сильные чуть больше играют с сильными, а слабые – со слабыми. Но очки у них будут считаться одинаково. Тут точно соблюден спортивный принцип? Ведь какая-то из топ-команд так может лишиться выхода в топ-шестерку просто из-за более тяжелого календаря.
❓ Почему есть привилегия у весеннего чемпиона ФНЛ? Ведь он может стать, например, пятым осенью, но сильно проведет весну и попадет напрямую.
❓ Если осенний чемпион ФНЛ плохо стартует весной – какая у него мотивация играть сильно и дальше, если он в любом случае попадет на стык со второй весенней командой ФНЛ?
❓ Можно ли лучше понять, как налажена система вылета из ФНЛ?
❓ Что будет с остальными командами, не входящими в РПЛ, ФНЛ и Новую лигу?
Какая реакция в России
🗯️ РПЛ ничего конкретного не сказала: проект нужно рассматривать в клубах, комитете РФС, изучать плюсы-минусы.
🗯️ По данным «Спорт-Экспресса», большинство клубов РПЛ выступит против. Но РФС может и не учесть их мнения.
🗯️ Президент «Урала» Григорий Иванов критикует: «Все сильнейшие лиги играют гладкий чемпионат. И никакие реформы не надо изобретать. Не надо придумывать никакие плей-оффы. Это не для футбола!»
🗯️ Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц тоже не видит плюсов. И отмечает: «Данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах».
🗯️ Комментарий «Зенита»: «Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы». Клуб добавил, что обсуждение начнется, когда проект поступит в клубы.