Что такое швейцарская система, на которую перейдет Лига чемпионов
УЕФА утвердил изменения в Лиге чемпионов с 2024 году. Привычный групповой этап отменяется, а количество участников возрастает с 32 до 36. Но каждый клуб сыграет не с каждым, а по десять матчей. Восемь лучших команд попадут сразу в 1/8 финала, соперниками станут победители 1/16 финала (туда дополнительно отберутся команды с 9 по 24 места). Все 36 клубов будут в одной таблице и разыграют места в плей-офф по швейцарской системе.
Словосочетание «швейцарская система» тут – пока самое непонятное и загадочное для футбола явление. Что это такое и как работает? Сейчас объясним. Пристегивайтесь – будет непросто.
Откуда такое название, когда она появилась
- «Швейцарская» – потому что впервые была применена в швейцарском Цюрихе.
- Было это более сотни лет назад – в 1895-м в шахматах.
- Она до сих пор считается основной в интеллектуальных играх вроде шахмат и шашек.
В чем ее принцип
Фактически главный принцип такой: сначала матчи лучших команд против лучших из числа худших, затем – игры между участниками с равным количеством очков. Первый тур проходит по принципу, когда первая команда из верхней половины играет с первой из нижней (если они располагаются по рейтингу), вторая – со второй и так далее.
Дальше команды виртуально разбиваются на очковые группы (победившие, сыгравшие вничью, проигравшие), и расписание строится уже в зависимости от результатов, но не допускаются повторные матчи между ними.
Как это выглядит на практике
Если исходить из шахматного турнира. Например, там есть 40 участников.
- По рейтингу (или по жребию) в первом туре 20 первых играют против 20 вторых.
- Во втором туре победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими (сыгравшие вничью – с сыгравшими вничью).
- В третьем – команды с одинаковым количеством очков играют друг против друга.
Если на турнире нечетное количество участников, то пропускающий тур игрок автоматически получает очко без игры.
Визуальный пример
Для примера можно взять турнир из восьми команд, которые по швейцарской системе проведут три тура (зависимость количества туров от количества команд высчитывается по определенной формуле).
Сейчас первые восемь команд согласно рейтингу УЕФА – следующие:
- «Бавария»
- «Реал»
- «Барселона»
- «Манчестер Сити»
- «Ювентус»
- «Атлетико»
- «ПСЖ»
- «МЮ»
Результаты первого тура (они – условно): «Бавария» – «Ювентус» 4:0, «Реал» – «Атлетико» 3:0, «Барселона» – «ПСЖ» 2:0, «Ман Сити» – «МЮ» 0:1.
Следующий тур – победители с победителями, а проигравшие – с проигравшими: «Бавария» – «Реал» 2:0, «Барселона» – «МЮ» 1:0, «Ювентус» – «Атлетико» 2:0, «ПСЖ» – «Ман Сити» 1:0.
После двух туров: «Бавария» – 6, «Барселона» – 6, «Реал» – 3, «МЮ» – 3, «Ювентус» – 3, «ПСЖ» – 3, «Ман Сити» – 0, «Атлетико» – 0.
Тогда в третьем туре «Бавария» сыграет с «Барселоной», «Ман Сити» – с «Атлетико». Еще две пары образуют команды, у которых есть по три очка. Какие именно – вопрос регламента, потому что в футболе эта система была редко опробована. Скорее всего, между собой сыграют лучшие по разнице мячей. В данном случае, «Реал» (разница 3:2) против «МЮ» (1:1), а «Ювентус» (2:4) – против «ПСЖ» (1:2).
Плюсы и минусы
➕ Она применима к турнирам с большим количеством участников и подразумевает не очень большое количество туров, даже если этих участников очень много.
➕ При такой системе будет больше топовых матчей, а игр больших фаворитов с откровенно слабыми командами не предвидится.
➖ Все равно не все команды сыграют между собой.
➖ Если расслоение команд по силе велико, то это сказывается и на турнире – расстояние между сильными и слабыми по-прежнему будет видимым.
➖ В случае с ЛЧ, расписание будет сложным, поскольку есть ограничения на матчи клубов из одной страны, а команда должна провести по пять игр дома и в гостях.
➖ Не будет четкого календаря, поэтому заранее не удастся распланировать, где и когда состоятся эти десять матчей. Вопросов чисто организационных будет очень много.
Как это будет действовать в Лиге чемпионов
Четкой схемы пока нет. Возможно, будет так:
Команды из первой корзины по два раза сыграют против клубов из первой и четвертой корзин, по три – против команд из второй и третьей корзин.
Или так:
Команды будут встречаться с соседями по турнирной таблице, исходя из количества набранных очков.
Швейцарская система утверждена УЕФА?
В феврале стало известно, что все 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, согласились с таким форматом.
УЕФА утвердил новый формат еврокубков с 2024 года, но не упомянул в официальном сообщении про швейцарскую систему, не озвучив какие-либо подробности проведения самого турнира в группе. Вероятно, объяснения будут даны позже.