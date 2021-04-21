Что такое швейцарская система, на которую перейдет Лига чемпионов

УЕФА утвердил изменения в Лиге чемпионов с 2024 году. Привычный групповой этап отменяется, а количество участников возрастает с 32 до 36. Но каждый клуб сыграет не с каждым, а по десять матчей. Восемь лучших команд попадут сразу в 1/8 финала, соперниками станут победители 1/16 финала (туда дополнительно отберутся команды с 9 по 24 места). Все 36 клубов будут в одной таблице и разыграют места в плей-офф по швейцарской системе.

Словосочетание «швейцарская система» тут – пока самое непонятное и загадочное для футбола явление. Что это такое и как работает? Сейчас объясним. Пристегивайтесь – будет непросто.

Откуда такое название, когда она появилась

«Швейцарская» – потому что впервые была применена в швейцарском Цюрихе.

Было это более сотни лет назад – в 1895-м в шахматах.

Она до сих пор считается основной в интеллектуальных играх вроде шахмат и шашек.

В чем ее принцип

Фактически главный принцип такой: сначала матчи лучших команд против лучших из числа худших, затем – игры между участниками с равным количеством очков. Первый тур проходит по принципу, когда первая команда из верхней половины играет с первой из нижней (если они располагаются по рейтингу), вторая – со второй и так далее.

Дальше команды виртуально разбиваются на очковые группы (победившие, сыгравшие вничью, проигравшие), и расписание строится уже в зависимости от результатов, но не допускаются повторные матчи между ними.

Как это выглядит на практике

Если исходить из шахматного турнира. Например, там есть 40 участников.

По рейтингу (или по жребию) в первом туре 20 первых играют против 20 вторых.

Во втором туре победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими (сыгравшие вничью – с сыгравшими вничью).

В третьем – команды с одинаковым количеством очков играют друг против друга.

Если на турнире нечетное количество участников, то пропускающий тур игрок автоматически получает очко без игры.