Стоп. Новый формат Лиги чемпионов – это же почти Суперлига. Даже претензии к ним одинаковые
Объявление о реформированной Лиге чемпионов день в день совпало с анонсом Суперлиги. Теперь в ЛЧ станет больше клубов (36) и больше матчей (минимум 10 на каждого), а групповой этап заменит одна лига. Мы кратко собирали реформы в отдельной новости. Новый формат Лиги чемпионов заработает с сезона-2024/25. До этого момента все будет привычно.
Президент несостоявшейся Суперлиги Флорентино Перес отсылал к изменениям в ЛЧ, когда давал первое программное интервью: «Новый формат Лиги чемпионов от УЕФА – непонятный. Он не приносит необходимого дохода, и поэтому клубы не зарабатывают». Там же Перес сказал, что ждать до 2024 года нельзя. К тому времени весь футбол умрет – падение доходов слишком большое.
Зачем Перес затеял Суперлигу, если «Реал» и так выиграл три ЛЧ за пять лет. Ему мало денег? Он в кризисе? Или просто идейный?
Перес и УЕФА лукавят: Суперлига и новая ЛЧ похожи по посылу и формату. Все сводится к увеличению топ-матчей ради роста доходов. Только в Суперлиге рост резкий – там банк сразу выделял бы деньги на инфраструктуру и преодоление последствий ковида. В Лиге чемпионов все будет постепенно – там пока просчитывают зависимость от неопределенного будущего.
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В Суперлиге будущее – это гарантии участия для 15 клубов. А что УЕФА? Четыре дополнительных места для увеличения числа команд-участников распределятся по специальному рейтингу. Это произойдет через три пути: клуб из пятой ассоциации УЕФА, высокорейтинговый чемпион, две команды с высокими клубными коэффициентами без прямой путевки.
Формально Лига чемпионов остается открытой – так это продвигается во всех сообщениях о реформах. В ближайший год руководители обещают еще больше подробностей, но даже известные изменения почти гарантируют топ-клубам путевку в Лигу чемпионов. Если команда имеет высокий рейтинг, то она разными путями все равно туда попадет.
Тут же важна разница: wild card в Лиге чемпионов распространяется на все лиги Европы. И только на те клубы, которые пробились в другие еврокубки. В Суперлиге не было бы подобных рейтинговых гарантий для всех европейских команд. Тот же Перес сразу говорил, что в ней когда-нибудь поучаствуют «Рома», «Наполи» и «Севилья». В каком-нибудь из сменных сезонов.
Еще раз – в чем так похожи Суперлига и новая Лига чемпионов от УЕФА:
📌 Стремление к увеличению доходов.
📌 Больше топ-матчей и топ-команд.
📌 Гарантии участия для лучших клубов.
📌 Одна общая лига.
Из-за этих схожих элементов протестовали фанаты. По Лиге чемпионов все было не так ярко, но больше десятка фанатских объединений писали письма на имя президента «Ювентуса» Аньелли. Он возглавлял Ассоциацию европейских клубов до объявления о создании Суперлиги. В числе подписавшихся были фанаты «Атлетико», «Реала», «Арсенала». Эти клубы потом попали и в Суперлигу.
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Фанатов не устраивает увеличение количества матчей ради дополнительных доходов. По плану каждый участник Лиги чемпионов дополнительно проведет по четыре игры. Все это повлияет на национальные календари и главное – на кубки. В Суперлиге матчей тоже было бы больше, чем привычные шесть в группе Лиги чемпионов. Как топ-клубам найти время на все? Об этом, кстати, топ-клубы спорили с УЕФА еще до попытки революции, пытаясь пропихнуть реформы о, например, сокращении размера чемпионатов.
Другой претензией по новому формату были именно денежные стремления. As еще до официальных новостей писал, что в новой Лиге чемпионов у топ-клубов станет больше власти и больше денег. УЕФА планировал показ всех изменений еще 31 марта. Потом все перенеслось на две недели: у топов возникли разногласия из-за распределения коммерческих прав.
Дальше – объявление о создании Суперлиги с открытой войной против УЕФА. У Суперлиги и УЕФА в заявлениях фактически одинаковые цели: больше зарабатывать и потом якобы всем помогать. Только УЕФА продвигает плавные изменения, к которым еще можно подготовиться и подстроиться. Создатели Суперлиги сразу бомбили глобальными переменами – без этого они больше не видят футбол.
УЕФА изначально имел выигрышную позицию. Беспрецедентная волна недовольства и угроза бана быстро вынудили топ-клубы свернуть собственный проект. Но точно ли они проиграли? Изменения от УЕФА в итоге совпадают с мыслями создателей Суперлиги. Только хотя бы не нарушают привычный порядок и поэтому воспринимаются реформаторски, а не революционно.
Еще одна ключевая разница: Лига чемпионов имеет историю, Суперлига – ничего. Какие бы изменения в свои турниры ни вводил УЕФА, но они из сезона в сезон ведут ту же линию. А создатели Суперлиги даже элементарно не узнали позицию игроков и тренеров. Поэтому в первые сутки новостей Клопп и Сульшер вынужденно оправдывались перед журналистами вместо разговора о матче, а игроки «МЮ» и «Ман Сити» осторожничали в сетях, затягивая любые ответы от своего имени.