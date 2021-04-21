Стоп. Новый формат Лиги чемпионов – это же почти Суперлига. Даже претензии к ним одинаковые

Перес и УЕФА лукавят: Суперлига и новая ЛЧ похожи по посылу и формату. Все сводится к увеличению топ-матчей ради роста доходов. Только в Суперлиге рост резкий – там банк сразу выделял бы деньги на инфраструктуру и преодоление последствий ковида. В Лиге чемпионов все будет постепенно – там пока просчитывают зависимость от неопределенного будущего.

Что за банк давал деньги на Суперлигу. Он входит в топ крупнейших банков США

В Суперлиге будущее – это гарантии участия для 15 клубов. А что УЕФА? Четыре дополнительных места для увеличения числа команд-участников распределятся по специальному рейтингу. Это произойдет через три пути: клуб из пятой ассоциации УЕФА, высокорейтинговый чемпион, две команды с высокими клубными коэффициентами без прямой путевки.

Формально Лига чемпионов остается открытой – так это продвигается во всех сообщениях о реформах. В ближайший год руководители обещают еще больше подробностей, но даже известные изменения почти гарантируют топ-клубам путевку в Лигу чемпионов. Если команда имеет высокий рейтинг, то она разными путями все равно туда попадет.

Тут же важна разница: wild card в Лиге чемпионов распространяется на все лиги Европы. И только на те клубы, которые пробились в другие еврокубки. В Суперлиге не было бы подобных рейтинговых гарантий для всех европейских команд. Тот же Перес сразу говорил, что в ней когда-нибудь поучаствуют «Рома», «Наполи» и «Севилья». В каком-нибудь из сменных сезонов.