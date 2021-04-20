Президент Суперлиги дал первое интервью после создания турнира. Рассказал о «спасении футбола» и кризисе индустрии

Флорентино Перес дал интервью испанскому El Chiringuito TV. Это его первый публичный разговор о новой Суперлиге после официального объявления о ее создании.

Перес объяснил, зачем нужен турнир, как выбрали формат и каким он видит будущее футбола. Главное из разговора:

«Меняются компании, люди, менталитет. Социальные сети изменили поведение людей, и футбол должен меняться, адаптируясь ко времени, в котором мы живем».

Футбол – самый глобальный вид спорта, но даже к нему интерес падает. Пандемия этот ускорила процесс, поскольку все клубы разорены: аудитория снизилась, а права на трансляции подешевели.

Молодежь от 16 до 24 лет не интересуется футболом, потому что команды играют много матчей низкого качества. Молодым людям такие игры неинтересны – у них есть множество платформ, чтобы отвлечься и развлечь себя.

Телевидение должно меняться, чтобы индустрия адаптировалась к современному миру. Для этого создана группа из 12 клубов, которая сделает футбол более привлекательным.