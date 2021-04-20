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Флорентино Перес
Президент Суперлиги дал первое интервью после создания турнира. Рассказал о «спасении футбола» и кризисе индустрии
20 апреля, 10:50
Флорентино Перес дал интервью испанскому El Chiringuito TV. Это его первый публичный разговор о новой Суперлиге после официального объявления о ее создании.
Перес объяснил, зачем нужен турнир, как выбрали формат и каким он видит будущее футбола. Главное из разговора:
«Меняются компании, люди, менталитет. Социальные сети изменили поведение людей, и футбол должен меняться, адаптируясь ко времени, в котором мы живем».
- Футбол – самый глобальный вид спорта, но даже к нему интерес падает. Пандемия этот ускорила процесс, поскольку все клубы разорены: аудитория снизилась, а права на трансляции подешевели.
- Молодежь от 16 до 24 лет не интересуется футболом, потому что команды играют много матчей низкого качества. Молодым людям такие игры неинтересны – у них есть множество платформ, чтобы отвлечься и развлечь себя.
Телевидение должно меняться, чтобы индустрия адаптировалась к современному миру. Для этого создана группа из 12 клубов, которая сделает футбол более привлекательным.
- Когда случаются перемены, всегда есть те, кто против них. Такая же ситуация была в прошлом веке с Кубком европейских чемпионов, в итоге изменившая историю футбола.
- Самое привлекательное в матчах – игра грандов и соперничество. Это привлекательно, поэтому больше стоит на телевидении, а следовательно, генерирует больше ресурсов.
- «Говорят, что мы делаем это для богатых. Я не владелец «Реала», «Реал» – футбольный клуб. […] Сейчас мы делаем это, чтобы спасти футбол, находящийся в критической ситуации».
- Турнир не будет закрытым – пять команд попадают в него «по спортивным заслугам». Суперлига создана не ради 12 клубов – турнир генерирует деньги, которыми в итоге будет пользоваться вся индустрия. Если же большие клубы потеряют деньги, то средств не будет во всей индустрии.
- УЕФА, несмотря на угрозы топ-клубам, не исключит их из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, поскольку команды «защищает закон». «С абсолютной уверенностью говорю, что этого не произойдет», – сказал Перес.
- Новый формат Лиги чемпионов от УЕФА – непонятный. Он не приносит необходимого дохода, и поэтому клубы не зарабатывают.
«Мы хотим, чтобы следующие 20 лет были успешными для футбола. Чтобы ни один клуб не говорил, что он теряет 200 миллионов евро».
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