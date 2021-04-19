Как сборные пострадают без игроков Суперлиги, которых не пустят на Евро

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил: футболисты, которые сыграют в Суперлиге, не попадут на Евро и чемпионат мира.

Мы выбрали восьмерку сильнейших сборных Евро-2021 и пропустили составы через фильтр новых ограничений: