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#Евро-2020 #Суперлига #Футбол #Бельгия #Англия #Португалия #Испания #Германия #Франция #Италия #Голландия

Как сборные пострадают без игроков Суперлиги, которых не пустят на Евро

19 апреля, 22:03

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил: футболисты, которые сыграют в Суперлиге, не попадут на Евро и чемпионат мира.

Мы выбрали восьмерку сильнейших сборных Евро-2021 и пропустили составы через фильтр новых ограничений:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Global Look Press / ZUMAPRESS.com
Автор:
Николай Живоглядов
Автор длинных текстов, интервью и экзотических идей.
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