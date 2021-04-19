Чеферин подтвердил запрет на выступление на ЧМ и Евро для игроков из Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал создание Суперлиги. В твиттере его цитирует журналист Фабрицио Романо:

«Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро. Им не будет разрешено играть за свои национальные команды».