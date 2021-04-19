Александер Чеферин
Суперлига
Футбол
Чеферин подтвердил запрет на выступление на ЧМ и Евро для игроков из Суперлиги
19 апреля, 15:59
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал создание Суперлиги. В твиттере его цитирует журналист Фабрицио Романо:
«Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро. Им не будет разрешено играть за свои национальные команды».
- Также Чеферин напомнил о финансировании молодежных команд, женского футбола, детских проектах и благотворительности, а также о развитии футбола в целом.
- Он считает, что новый формат Лиги чемпионов позволит сохранить открытые турниры в Европе и национальные ценности футбола.
- Чеферин поблагодарил клубы и лиги кроме тех 12 клубов, что заявили о создании Суперлиги.
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