Александер Чеферин
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#Александер Чеферин #Суперлига #Футбол

Чеферин подтвердил запрет на выступление на ЧМ и Евро для игроков из Суперлиги

19 апреля, 15:59

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал создание Суперлиги. В твиттере его цитирует журналист Фабрицио Романо:

«Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро. Им не будет разрешено играть за свои национальные команды».

  • Также Чеферин напомнил о финансировании молодежных команд, женского футбола, детских проектах и благотворительности, а также о развитии футбола в целом.
  • Он считает, что новый формат Лиги чемпионов позволит сохранить открытые турниры в Европе и национальные ценности футбола.
  • Чеферин поблагодарил клубы и лиги кроме тех 12 клубов, что заявили о создании Суперлиги.
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