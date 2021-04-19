«Мои дети через 30 лет будут называть Месси фермером». Лучшие шутки и реакции на Суперлигу
Ночная бомба-новость об анонсе европейской Суперлиги сдетонировала миллион шуток.
«Когда через 30 лет ты слышишь от своего ребенка, что Месси фермер, потому что он такого не делал в Суперлиге».
«Она видела восемь американских президентов. Она видела, как умерли пять Пап Римских. Она видела, как The Beatles появились и распались. Она видела, как Берлинская стена была построена и разрушена. Но она никогда не видела такого плохого соревнования, как Суперлига».
Существуют еще клубы, которые не в Суперлиге. У них тоже намечается новая реальность.
«Вест Хэм» и «Бетис» встречаются в следующем сезоне Лиги чемпионов».
«Один из вас может зайти. Первый, пятый, без разницы. Он, он может зайти».
Троллинг-тикток от «Вулверхэмптона».
«Мбаппе готовится выкурить «Сельту» в финале Лиги чемпионов следующего года».
«Суперлига без Мбаппе, но зато с Мэттом Доэрти».
«Варди с «Золотым мячом».
Всех злит, что футболом правят деньги.
«Официальный мяч Суперлиги».
«Борис Джонсон [премьер-министр Великобритании] делает все, чтобы остановить создание Суперлиги».
Много шуток про «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые тоже в Суперлиге.
«Флорентино Перес посмотрел первую игру «Арсенала» в Суперлиге».
«Арсенал» ест свои 3,5 миллиарда фунтов после 0:5, 2:7, 0:4 от «Барселоны», «Баварии» и «Реала» в матчах Суперлиги».
«Присоединение «Тоттенхэма» в Суперлигу выглядит как вызов Бананомана к Мстителям».
«Команды Суперлиги смотрят, как «Арсенал» и «Тоттенхэм» борются за последнее место».