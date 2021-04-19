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#Суперлига #Лига чемпионов #Футбол

«Мои дети через 30 лет будут называть Месси фермером». Лучшие шутки и реакции на Суперлигу

19 апреля, 15:55

imago-images.de / global look press

Ночная бомба-новость об анонсе европейской Суперлиги сдетонировала миллион шуток.

«Когда через 30 лет ты слышишь от своего ребенка, что Месси фермер, потому что он такого не делал в Суперлиге».

«Она видела восемь американских президентов. Она видела, как умерли пять Пап Римских. Она видела, как The Beatles появились и распались. Она видела, как Берлинская стена была построена и разрушена. Но она никогда не видела такого плохого соревнования, как Суперлига».

Существуют еще клубы, которые не в Суперлиге. У них тоже намечается новая реальность.

«Вест Хэм» и «Бетис» встречаются в следующем сезоне Лиги чемпионов».

«Один из вас может зайти. Первый, пятый, без разницы. Он, он может зайти».

Троллинг-тикток от «Вулверхэмптона».

«Мбаппе готовится выкурить «Сельту» в финале Лиги чемпионов следующего года».

«Суперлига без Мбаппе, но зато с Мэттом Доэрти».

«Варди с «Золотым мячом».

Всех злит, что футболом правят деньги.

«Официальный мяч Суперлиги».

«Борис Джонсон [премьер-министр Великобритании] делает все, чтобы остановить создание Суперлиги».

Много шуток про «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые тоже в Суперлиге.

«Флорентино Перес посмотрел первую игру «Арсенала» в Суперлиге».

«Арсенал» ест свои 3,5 миллиарда фунтов после 0:5, 2:7, 0:4 от «Барселоны», «Баварии» и «Реала» в матчах Суперлиги».

«Присоединение «Тоттенхэма» в Суперлигу выглядит как вызов Бананомана к Мстителям».

«Команды Суперлиги смотрят, как «Арсенал» и «Тоттенхэм» борются за последнее место».

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