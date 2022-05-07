Вулверхэмптон

Вулверхэмптон
Wolverhampton
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Жозе Са Ж. Са 		Вра 29 34 0 1 3 0
16
Конор Коди К. Коди 		Защ 29 33 3 0 4 0
28
Жоао Моутинью Ж. Моутинью 		Пол 35 29 2 1 3 0
23
Макс Килман М. Килман 		Защ 24 29 1 0 2 0
27
Ромен Сайсс Р. Сайсс 		Защ 32 29 2 0 6 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Челси
-:-
Вулверхэмптон
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Челси
-
Вулверхэмптон
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:15
Вулверхэмптон
-:-
Манчестер Сити
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:15
Англия. Премьер-лига , 33 тур
Вулверхэмптон
-
Манчестер Сити
-
Англия. Премьер-лига , 33 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Вулверхэмптон
-:-
Норвич Сити
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Вулверхэмптон
-
Норвич Сити
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Ливерпуль
-:-
Вулверхэмптон
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Ливерпуль
-
Вулверхэмптон
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
6
Манчестер Юнайтед
36 16 10 10 57:52 58
7
Вест Хэм
35 15 7 13 53:46 52
8
Вулверхэмптон
34 15 4 15 33:32 49
9
Брайтон
35 10 14 11 34:42 44
10
Ньюкасл
35 11 10 14 40:56 43
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 3
Брайтон
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
35 тур
Вулверхэмптон
0
Брайтон
3
Англия. Премьер-лига , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Бернли
1 : 0
Вулверхэмптон
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Бернли
1
Вулверхэмптон
0
Англия. Премьер-лига , 34 тур
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 22:00
Ньюкасл
1 : 0
Вулверхэмптон
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 22:00
32 тур
Ньюкасл
1
Вулверхэмптон
0
Англия. Премьер-лига , 32 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Астон Вилла
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:00
31 тур
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
1
Англия. Премьер-лига , 31 тур
18.03.2022 18 марта 2022 пт 23:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Лидс
18.03.2022 18 марта 2022 пт 23:00
30 тур
Вулверхэмптон
2
Лидс
3
Англия. Премьер-лига , 30 тур
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