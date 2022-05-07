Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Жозе Са Ж. Са
|Вра
|29
|34
|0
|1
|3
|0
|
16Конор Коди К. Коди
|Защ
|29
|33
|3
|0
|4
|0
|
28Жоао Моутинью Ж. Моутинью
|Пол
|35
|29
|2
|1
|3
|0
|
23Макс Килман М. Килман
|Защ
|24
|29
|1
|0
|2
|0
|
27Ромен Сайсс Р. Сайсс
|Защ
|32
|29
|2
|0
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
6
|36
|16
|10
|10
|57:52
|58
|
7
|35
|15
|7
|13
|53:46
|52
|
8
|34
|15
|4
|15
|33:32
|49
|
9
|35
|10
|14
|11
|34:42
|44
|
10
|35
|11
|10
|14
|40:56
|43
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