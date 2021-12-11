Глупое удаление в игре с «Ман Сити»: игрок за 48 секунд получил две желтые. Даже Гвардиола не понимает, как так вышло
В матче «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» в первом тайме не было голов. Но в конце его случился комичный случай.
Игрок «Вулверхэмптона» Рауль Хименес сначала просто сфолил в центре поля. Он немного поспорил с судьей, а потом тут же встал перед игроком «Ман Сити», мешая ему бить штрафной. Судья отреагировал второй желтой. Получается, что Хименес за 48 секунд получил две желтые.
Эмоции гнева и разочарования.
Гвардиола тоже активно реагирует.
И в соцсетях тоже смеются.
«Хименес после того, как заблокировал штрафной удар».
«Хименес в раздевалке во время перерыва».
Хименес – один из главных нападающих «Вулверхэмптона», который в ноябре прошлого года выбыл на семь месяцев. Он травмировал череп после столкновения с Давидом Луисом. Мы писали об этой страшной травме.
У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция
В июле Хименес провел первый за год матч, а в сентябре забил первый почти за год гол в АПЛ.
В этом сезоне у Хименеса пока только три гола.