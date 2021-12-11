Рауль Хименес
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#Рауль Хименес #АПЛ #Манчестер Сити #Хосеп Гвардиола #Вулверхэмптон

Глупое удаление в игре с «Ман Сити»: игрок за 48 секунд получил две желтые. Даже Гвардиола не понимает, как так вышло

3 часа назад

Твиттер АПЛ

В матче «Манчестер Сити»«Вулверхэмптон» в первом тайме не было голов. Но в конце его случился комичный случай.

Игрок «Вулверхэмптона» Рауль Хименес сначала просто сфолил в центре поля. Он немного поспорил с судьей, а потом тут же встал перед игроком «Ман Сити», мешая ему бить штрафной. Судья отреагировал второй желтой. Получается, что Хименес за 48 секунд получил две желтые.

Эмоции гнева и разочарования.

Гвардиола тоже активно реагирует. 

И в соцсетях тоже смеются. 

«Хименес после того, как заблокировал штрафной удар». 

«Хименес в раздевалке во время перерыва».

Хименес – один из главных нападающих «Вулверхэмптона», который в ноябре прошлого года выбыл на семь месяцев. Он травмировал череп после столкновения с Давидом Луисом. Мы писали об этой страшной травме. 

У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция

В июле Хименес провел первый за год матч, а в сентябре забил первый почти за год гол в АПЛ.

В этом сезоне у Хименеса пока только три гола. 

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