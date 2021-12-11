Глупое удаление в игре с «Ман Сити»: игрок за 48 секунд получил две желтые. Даже Гвардиола не понимает, как так вышло

В матче «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» в первом тайме не было голов. Но в конце его случился комичный случай.

Игрок «Вулверхэмптона» Рауль Хименес сначала просто сфолил в центре поля. Он немного поспорил с судьей, а потом тут же встал перед игроком «Ман Сити», мешая ему бить штрафной. Судья отреагировал второй желтой. Получается, что Хименес за 48 секунд получил две желтые.

Эмоции гнева и разочарования.