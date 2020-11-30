У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция
Начало матча «Арсенал» – «Вулверхэмптон», пятая минута. Виллиан пошел подавать угловой. После подачи в борьбе за верховой мяч головами столкнулись Давид Луис и Рауль Хименес. Оба рухнули на газон.
Луис полежал пару минут без движений, потом медики «Арсенала» восстановили его: остановили кровотечение, отвели в сторону и забинтовали голову. Так Луис спокойно доиграл до перерыва.
С Хименесом получилось все сложнее. Он тоже лежал без движения, но некоторое время не реагировал на помощь медицинского штаба «Вулверхэмптона». Вокруг него столпились медики (включая сотрудников «Арсенала» и скорой помощи, дежурившей на игре) и минут десять оказывали помощь.
В итоге Хименеса отвезли на носилках в подтрибунку и сразу же увезли в лондонскую больницу. Первые сообщения – Хименес пришел в себя через час после завершения матча и реагировал на вопросы врачей.
Утром «Вулверхэмптон» выпустил апдейт. У Хименеса был перелом черепа. Ему сделали операцию. Сейчас он чувствует себя хорошо, рядом с ним постоянно его девушка. Хименес пробудет в больнице еще несколько дней. Как только врачи поймут, что он выздоравливает, Хименеса сразу же отпустят в Вулвергэмптон.
«Вулверхэмптон» справился с «Арсеналом» и без Хименеса. Еще до перерыва счет стал 2:1 в его пользу и не изменился до конца игры.
Интересный эпизод из второго тайма. После столкновения с Робом Холдингом мощнейший Адама Траоре рухнул на газон, арбитр увидел нарушение.
Холдинга это очень взбесило, и он орал: «Черт, он выглядит как кирпичная стена, но так легко падает после любого касания. Что это такое».