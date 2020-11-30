У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция

Начало матча «Арсенал» – «Вулверхэмптон», пятая минута. Виллиан пошел подавать угловой. После подачи в борьбе за верховой мяч головами столкнулись Давид Луис и Рауль Хименес. Оба рухнули на газон.

Луис полежал пару минут без движений, потом медики «Арсенала» восстановили его: остановили кровотечение, отвели в сторону и забинтовали голову. Так Луис спокойно доиграл до перерыва.

С Хименесом получилось все сложнее. Он тоже лежал без движения, но некоторое время не реагировал на помощь медицинского штаба «Вулверхэмптона». Вокруг него столпились медики (включая сотрудников «Арсенала» и скорой помощи, дежурившей на игре) и минут десять оказывали помощь.