Рауль Хименес
АПЛ
Давид Луис
Адама Траоре
Роб Холдинг
Арсенал
Вулверхэмптон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Рауль Хименес #АПЛ #Адама Траоре #Вулверхэмптон #Арсенал #Давид Луис #Роб Холдинг

У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция

час назад

Начало матча «Арсенал»«Вулверхэмптон», пятая минута. Виллиан пошел подавать угловой. После подачи в борьбе за верховой мяч головами столкнулись Давид Луис и Рауль Хименес. Оба рухнули на газон.

Луис полежал пару минут без движений, потом медики «Арсенала» восстановили его: остановили кровотечение, отвели в сторону и забинтовали голову. Так Луис спокойно доиграл до перерыва.

С Хименесом получилось все сложнее. Он тоже лежал без движения, но некоторое время не реагировал на помощь медицинского штаба «Вулверхэмптона». Вокруг него столпились медики (включая сотрудников «Арсенала» и скорой помощи, дежурившей на игре) и минут десять оказывали помощь.

В итоге Хименеса отвезли на носилках в подтрибунку и сразу же увезли в лондонскую больницу. Первые сообщения – Хименес пришел в себя через час после завершения матча и реагировал на вопросы врачей.

Утром «Вулверхэмптон» выпустил апдейт. У Хименеса был перелом черепа. Ему сделали операцию. Сейчас он чувствует себя хорошо, рядом с ним постоянно его девушка. Хименес пробудет в больнице еще несколько дней. Как только врачи поймут, что он выздоравливает, Хименеса сразу же отпустят в Вулвергэмптон.

«Вулверхэмптон» справился с «Арсеналом» и без Хименеса. Еще до перерыва счет стал 2:1 в его пользу и не изменился до конца игры.

Интересный эпизод из второго тайма. После столкновения с Робом Холдингом мощнейший Адама Траоре рухнул на газон, арбитр увидел нарушение.

Холдинга это очень взбесило, и он орал: «Черт, он выглядит как кирпичная стена, но так легко падает после любого касания. Что это такое».

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Габриэль 30
1:2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Нету 27
Поденсе 42
Все фото: imago-images.de/Global Look Press
Тексты про травмы:
Игрок «Ливерпуля» специально травмировал партнера, чтобы попасть в состав на его место. Это был первый год Клоппа
В «Челси» Азар редко ломался. Зато в «Реале» – травмы, травмы, травмы 🤕
Однажды Джеррард травмировал член. Врач зашивал рану прямо на стадионе – это был его первый рабочий день
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рауль Хименес
#АПЛ
#Адама Траоре
#Вулверхэмптон
#Арсенал
#Давид Луис
#Роб Холдинг