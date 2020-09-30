В «Челси» Азар редко ломался. Зато в «Реале» – травмы, травмы, травмы 🤕

Эден Азар перешел прошлым летом в «Реал» из «Челси» за 115 миллионов евро. Но сходу стать лидером не получилось. Когда играл, показывал не очень хорошую форму: за год сыграл всего 22 матча, в которых забил один мяч. Все остальное время Азар лечился.

Для сравнения. Transfermarkt говорит о восьми повреждениях Азара за время игры в «Челси» (за 7 лет). За год в «Реале» он ломался семь раз:

❌ Август-2019. Травма подколенного сухожилия. Пропустил три матча.

❌ Ноябрь-2019. Ушиб лодыжки. Минус восемь дней и одна игра.

❌ Декабрь-2019. Микротрещина мышцы. Изначально медицинский штаб «Реала» думал, что Азар пролетит мимо двух матчей. В итоге он лечился более двух месяцев и пропустил 17 игр.

❌ Февраль-2020. Трещина малоберцовой кости. Азар пропустил три игры – лечился во время коронавирусной паузы.