Эден Азар
Примера
АПЛ
Футбол
Реал
Челси
Поделиться:
Комментарии:
1
#Эден Азар #Футбол #Реал #АПЛ #Примера #Челси

В «Челси» Азар редко ломался. Зато в «Реале» – травмы, травмы, травмы 🤕

30 сентября, 17:28

Эден Азар перешел прошлым летом в «Реал» из «Челси» за 115 миллионов евро. Но сходу стать лидером не получилось. Когда играл, показывал не очень хорошую форму: за год сыграл всего 22 матча, в которых забил один мяч. Все остальное время Азар лечился.

Для сравнения. Transfermarkt говорит о восьми повреждениях Азара за время игры в «Челси» (за 7 лет). За год в «Реале» он ломался семь раз:

❌ Август-2019. Травма подколенного сухожилия. Пропустил три матча.

❌ Ноябрь-2019. Ушиб лодыжки. Минус восемь дней и одна игра.

❌ Декабрь-2019. Микротрещина мышцы. Изначально медицинский штаб «Реала» думал, что Азар пролетит мимо двух матчей. В итоге он лечился более двух месяцев и пропустил 17 игр.

❌ Февраль-2020. Трещина малоберцовой кости. Азар пропустил три игры – лечился во время коронавирусной паузы.

❌ Июнь-2020. У Азара сильный ушиб, который стоял ему двух матчей.

❌ Сентябрь-2020. Еще одна травма Азара. Вернулся к тренировкам в общей группе в середине сентября. Transfermarkt говорит, что он был доступен для матчей с 28 сентября.

Сейчас Азар снова травмировался – получил мышечную травму и вылетел на 3-4 недели.

Все фото: ZUMAPRESS, augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press
Ох, Азар...
Фанаты «Реала» называли Азара толстым. Он всех заткнул шикарным дебютным голом
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
vladik12
30 сентября, 19:59

Не оправдывает трансфер себя пока.

ответить
Все теги
#Эден Азар
#Футбол
#Реал
#АПЛ
#Примера
#Челси