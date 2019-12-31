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Челси
Лондон
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chelseafc.com
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Англия
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Стэмфорд Бридж
Тренер
Фрэнк Лэмпард
Ф. Лэмпард
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Игрок «Челси» Хадсон-Одои арестован. Он отпущен под залог и подозревается в изнасиловании
#Каллум Хадсон-Одои
18 мая, 15:32
Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами
#Арсенал
15 мая, 13:30
Иньеста забивает «Челси» 10 часов подряд. Это «Барселона» зациклила легендарный гол
#Андрес Иньеста
06 мая, 12:26
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
Великое фото, где футбол > политика. Финал ЛЧ прервал саммит G8: Обама, Меркель, Медведев – все смотрели трансляцию
#Лига чемпионов
30 апреля, 14:16
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля, 19:52
Матч «МЮ» и «Реала» изменил футбол. Это он вдохновил Абрамовича на покупку «Челси», а тот – денежных шейхов
#Лига чемпионов
23 апреля, 18:04
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля, 15:30
Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология
#Футбол
31 декабря 2019, 06:42
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