«МЮ» готовит трансфер Вернера. Клуб нанял отца его девушки на должность психолога, а Рангник тепло общается с Вернером уже пять лет

Несколько историй вокруг сотрудничества Рангника и Вернера:

• Эпизод c переходом в «Лейпциг». Клуб задумывался о приглашении других нападающих из Бундеслиги, которые намного опытнее Вернера. Рангник настоял именно на покупке Вернера. Потом игрок говорил:

«Ральф – удивительный. Весь процесс подписания контракта с «Лейпцигом» занял два месяца. И все это время Рангник проявлял ко мне колоссальное внимание. Он звонил, много общался со мной, обсуждал мое настроение. Он даже критиковал меня за ошибки на поле. За это время я понял, что он и клуб по-настоящему хотят взять меня к себе. Переход в «Лейпциг» был одним из лучших решений в моей жизни».

• В «Штутгарте» Вернер часто выступал на левом фланге. Рангник окончательно перевел его в нападение. Он отмечал: «Тимо тянет в атаку. Я не буду ему мешать в этом. У него лучше получается в центре, чем слева».

• В 2019 году на боссов «Лейпцига» вышла «Бавария», она хотела Тимо Вернера. Но Вернер отказался, потому что его уговорил Рангник. Тот считал, что при Юлиане Нагельсманне продолжится прогресс Вернера.

• Рангник и Вернер постоянно общались, даже когда первый уехал из клуба и продолжал работать в системе «Ред Булл». Он давал ему советы – в частности это касается перехода в «Челси» в 2020 году.

Сейчас оба в АПЛ. Оба могут воссоединиться, судя по инсайду Фалька. Но, возможно, это не просто инсайд немецкого журналиста. Рангник все еще набирает свой штаб, и одним из прибывших стал Саша Ленс. Ленс займет должность психолога в команде Рагника. И да, это достаточно известный персонаж по меркам Германии.

У Ленса была не очень сильная игровая карьера. Зато сразу же после ухода из футбола он отучился на спортивного психолога – и здесь он добился больших успехов. За 7 лет карьеры Ленс работал в четырех клубах: дрезденское «Динамо», «Лейпциг», в «Шальке», а теперь пришел в «Манчестер Юнайтед».

Назначение Ленса Рангник аргументировал так: «Я не знаю, как обстоят дела с психологами в английском футболе, но для меня это обычное дело. В клубах есть тренеры вратарей, нападающих, по фитнесу. Логично, если есть кто-то, кто натренирует мозг. С Сашей мы хорошо знакомы, я доверяю ему».

Ленс стал первым психологом в «Манчестер Юнайтед» с 2001 года. Последним был Билл Бесквик.