«МЮ» готовит трансфер Вернера. Клуб нанял отца его девушки на должность психолога, а Рангник тепло общается с Вернером уже пять лет
У Тимо Вернера не очень хорошо идут дела в «Челси». В этом сезоне АПЛ он сыграл только 8 матчей: в них он один раз забил и один раз отдал ассист. Плюс два матча и гол в Лиге чемпионов. Плюс матч и гол в Кубке Лиги. Но даже если «Челси» вдруг всерьез решит избавиться от Вернера, у него будет один топовый вариант – «Манчестер Юнайтед».
И этому поспособствует его старый друг Ральф Рангник.
На данный момент уже есть первые инсайды об интересе к Вернеру со стороны «Манчестер Юнайтед». Глава футбольного отдела Bild и главный инсайдер по Германии Кристиан Фальк (он первым сообщил о возвращении Лероя Сане в «Баварию» и подписании контракта Эрлинга Холанда с «Боруссией») пишет:
«Ральф Рангник намерен приобрести Вернера для «Манчестер Юнайтед» следующим летом. Рангник был инициатором трансфера Вернера в «Лейпциг» и поспособствовал его переходу на высокий уровень. Плюс Рангник хорошо общается с Томасом Тухелем».
Несколько историй вокруг сотрудничества Рангника и Вернера:
• Эпизод c переходом в «Лейпциг». Клуб задумывался о приглашении других нападающих из Бундеслиги, которые намного опытнее Вернера. Рангник настоял именно на покупке Вернера. Потом игрок говорил:
«Ральф – удивительный. Весь процесс подписания контракта с «Лейпцигом» занял два месяца. И все это время Рангник проявлял ко мне колоссальное внимание. Он звонил, много общался со мной, обсуждал мое настроение. Он даже критиковал меня за ошибки на поле. За это время я понял, что он и клуб по-настоящему хотят взять меня к себе. Переход в «Лейпциг» был одним из лучших решений в моей жизни».
• В «Штутгарте» Вернер часто выступал на левом фланге. Рангник окончательно перевел его в нападение. Он отмечал: «Тимо тянет в атаку. Я не буду ему мешать в этом. У него лучше получается в центре, чем слева».
• В 2019 году на боссов «Лейпцига» вышла «Бавария», она хотела Тимо Вернера. Но Вернер отказался, потому что его уговорил Рангник. Тот считал, что при Юлиане Нагельсманне продолжится прогресс Вернера.
• Рангник и Вернер постоянно общались, даже когда первый уехал из клуба и продолжал работать в системе «Ред Булл». Он давал ему советы – в частности это касается перехода в «Челси» в 2020 году.
Сейчас оба в АПЛ. Оба могут воссоединиться, судя по инсайду Фалька. Но, возможно, это не просто инсайд немецкого журналиста. Рангник все еще набирает свой штаб, и одним из прибывших стал Саша Ленс. Ленс займет должность психолога в команде Рагника. И да, это достаточно известный персонаж по меркам Германии.
У Ленса была не очень сильная игровая карьера. Зато сразу же после ухода из футбола он отучился на спортивного психолога – и здесь он добился больших успехов. За 7 лет карьеры Ленс работал в четырех клубах: дрезденское «Динамо», «Лейпциг», в «Шальке», а теперь пришел в «Манчестер Юнайтед».
Назначение Ленса Рангник аргументировал так: «Я не знаю, как обстоят дела с психологами в английском футболе, но для меня это обычное дело. В клубах есть тренеры вратарей, нападающих, по фитнесу. Логично, если есть кто-то, кто натренирует мозг. С Сашей мы хорошо знакомы, я доверяю ему».
Ленс стал первым психологом в «Манчестер Юнайтед» с 2001 года. Последним был Билл Бесквик.
С Рангником Ленс познакомился именно в «Лейпциге» – в клубе он работал с 2015-го по 2018-й. Там Ленс занимался обсуждениями с футболистами эмоциональной нагрузки во время трудных периодов сезона и помогал новичкам с адаптацией. Плюс Ленс часто сопровождал игроков во время восстановления от травм – чтобы те лишний раз не опасались, что случится рецидив сразу после возвращения на поле.
Но как связаны Ленс и возможный интерес «Манчестер Юнайтед» (Рангника) к Вернеру? Саша Ленс – отец девушки Тимо Вернера. Он уже четыре года встречается с дочерью Ленса – Паулой Магдаленой Ленс.
Британские таблоиды пишут, что Вернер познакомился с девушкой во времена выступлений в «Лейпциге». У него хорошие отношения с Сашей Ленсом, но Вернер никогда не говорит о своей личной жизни. В его инстаграме почти нет фотографий с Паулой Магдаленой и нет интервью об отношениях с ней.
А вот что Рангник говорит об этом. В 2019-м он для Bild обсуждал вероятный переход Вернера в «Баварию». Там есть косвенная связь Вернера с Ленсом, хоть и без имен:
«Я уверен, Тимо останется в «Лейпциге». Я знаю его маму, его девушку, хорошо дружу с семьей его девушки. Если бы Тимо остался в команде Нагельсманна, они были бы очень рады».