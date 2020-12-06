Тимо Вернер
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#Тимо Вернер #Футбол #АПЛ #Челси #Лидс

Вернер принял мяч в метре от ворот. И пробил в перекладину 🧱

06 декабря, 11:40
Александр Плеханов

«Челси» обыграл «Лидс» (3:1) и временно вышел на первое место в АПЛ. Прямо сейчас команда имеет серию из 12 матчей без поражений во всех турнирах. Последний раз «Челси» проигрывал 29 сентября в матче Кубка лиги. В игре против «Лидса» все было не так однозначно. «Челси» пропустил уже на первых минутах, а дальше убойный шанс упустил Тимо Вернер.

Во время подачи углового мяч отскочил в сторону ворот. Вернер находился рядом, принял его первым касанием, а вторым пробил в перекладину. Защита «Лидса» сразу выбила мяч. Все происходило в метре от линии ворот.

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

Тимо Вернер – один из самых дорогих форвардов мира. Летом «Челси» заплатил за него «Лейпцигу» 53 миллиона евро. Transfermarkt оценивает Вернера в 70 миллионов евро.

В АПЛ Вернер пока сыграл 11 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста. В моменте с третьим голом в ворота «Лидса» он ассистировал Пулишичу.

В период с 28 октября по 14 ноября Вернер выдал удачный отрезок по результативности. В пяти играх за клуб и сборную он тогда забил семь голов. Теперь не забивает уже шесть матчей.

Матч завершен
Челси
Лондон
Жиру 27
Зума 61
Пулишич 90
3:1
Матч завершен
Лидс
Лидс
Бэмфорд 4
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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