Вернер принял мяч в метре от ворот. И пробил в перекладину 🧱
«Челси» обыграл «Лидс» (3:1) и временно вышел на первое место в АПЛ. Прямо сейчас команда имеет серию из 12 матчей без поражений во всех турнирах. Последний раз «Челси» проигрывал 29 сентября в матче Кубка лиги. В игре против «Лидса» все было не так однозначно. «Челси» пропустил уже на первых минутах, а дальше убойный шанс упустил Тимо Вернер.
Во время подачи углового мяч отскочил в сторону ворот. Вернер находился рядом, принял его первым касанием, а вторым пробил в перекладину. Защита «Лидса» сразу выбила мяч. Все происходило в метре от линии ворот.
Тимо Вернер – один из самых дорогих форвардов мира. Летом «Челси» заплатил за него «Лейпцигу» 53 миллиона евро. Transfermarkt оценивает Вернера в 70 миллионов евро.
В АПЛ Вернер пока сыграл 11 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста. В моменте с третьим голом в ворота «Лидса» он ассистировал Пулишичу.
В период с 28 октября по 14 ноября Вернер выдал удачный отрезок по результативности. В пяти играх за клуб и сборную он тогда забил семь голов. Теперь не забивает уже шесть матчей.