Вернер принял мяч в метре от ворот. И пробил в перекладину 🧱

«Челси» обыграл «Лидс» (3:1) и временно вышел на первое место в АПЛ. Прямо сейчас команда имеет серию из 12 матчей без поражений во всех турнирах. Последний раз «Челси» проигрывал 29 сентября в матче Кубка лиги. В игре против «Лидса» все было не так однозначно. «Челси» пропустил уже на первых минутах, а дальше убойный шанс упустил Тимо Вернер.

Во время подачи углового мяч отскочил в сторону ворот. Вернер находился рядом, принял его первым касанием, а вторым пробил в перекладину. Защита «Лидса» сразу выбила мяч. Все происходило в метре от линии ворот.