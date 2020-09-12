Мехелен
чемпионат Бельгии
Футбол
Остенде
Безумный промах из Бельгии. Игрок «Мехелена» не забил с метра в пустые – споткнулся на мяче и свалился
12 сентября, 21:24
67-я минута в матче чемпионата Бельгии между «Мехеленом» и «Остенде». Атака «Мехелена». Вратарь «Остенде» Гийом Убер не очень удачно сыграл на выходе и выбил мяч к сопернику – в ноги Джеффри Хайремансу. Дальше Хайреманс попытался перебросить Убер, но попал в перекладину.
Мяч отлетел к игроку «Мехелена» Астеру Вранксу. Он стоял в метре от пустых ворот. А дальше произошло такое: Вранк криво пробил по мячу, споткнулся на нем и не попал. Пока он вставал, мяч у него уже выбили.
Видео этого эпизода:
У «Мехелена» больше таких крутых возможностей не было. А вот у «Остенде» были. Одну из них реализовал Джек Хендри на 95-й минуте и принес «Остенде» победу – 1:0.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые