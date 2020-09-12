Безумный промах из Бельгии. Игрок «Мехелена» не забил с метра в пустые – споткнулся на мяче и свалился

67-я минута в матче чемпионата Бельгии между «Мехеленом» и «Остенде». Атака «Мехелена». Вратарь «Остенде» Гийом Убер не очень удачно сыграл на выходе и выбил мяч к сопернику – в ноги Джеффри Хайремансу. Дальше Хайреманс попытался перебросить Убер, но попал в перекладину.

Мяч отлетел к игроку «Мехелена» Астеру Вранксу. Он стоял в метре от пустых ворот. А дальше произошло такое: Вранк криво пробил по мячу, споткнулся на нем и не попал. Пока он вставал, мяч у него уже выбили.

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