Отец Холанда застал всю боль «Ман Сити», но Рой Кин НЕ ЗАКОНЧИЛ его карьеру в ужасном подкате

1 июля 2000-го: «Манчестер Сити» платит «Лидсу» почти 4 млн фунтов за трансфер опорного полузащитника Альфа-Инге Холанда.

Дальше: истории про Холанда старшего в «Ман Сити»:

• В 2000-м он мог перейти не в «Манчестер Сити», а в «Тоттенхэм». Отказался, а через год говорил: «Мне сразу понравился «Сити», потому что в нем была душа. В «Тоттенхэме» я ее не видел».

• Первый гол за новый клуб Холанд забил уже во втором матче (играли против «Сандерленда»). На следующий день британские таблоиды печатали фото с пьяными Холандом, Кевином Хорлоком и Пауло Ванчопе: так Холанд проставился.

• В первом же сезоне Холанд вылетел в Чемпионшип. Его первое интервью: «Дерьмо случается, ха-ха-ха. Мы вернемся сильнее». Фанаты эту реплику не особо оценили.

• После возвращения из Чемпионшипа Холанд-старший почти камбэкнулся в «Лидс», но стороны не договорились о контракте. Про это Альф Холанд говорил: «Я под конец подумал: не могу же я оставить парней в сложной ситуации».

• В 2010-м его спросили, какой клуб он считает важнейшим в карьере. Ответ: «Манчестер Сити». Там я действительно полюбил английский футбол».

Холанд спокойно играл за «Ман Сити», часто выходил в основе, но не был суперзвездой. Главный эпизод произошел с ним в 2001 году, когда Рой Кин срубил его в манчестерском дерби. Британские медиа любят раздувать эту историю, подавая ее через тезис: «Кин сломал карьеру Холанду-старшему».

Это главная ложь в вашей жизни.