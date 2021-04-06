Отец Холанда в «Ман Сити» напивался после гола, вылетал в Чемпионшип и наряжал сына в голубую футболку
«Боруссия» Д сыграет первый четвертьфинальный матч ЛЧ против «Манчестер Сити». А Эрлинг Холанд встретится c, возможно, главным претендентом на свой трансфер.
Райола и отец Холанда улетели в евротрип на переговоры с потенциальными покупателями Эрлинга, в котором «Сити» вроде как оказался ближе к сделке. Гвардиола открыто заигрывает с Холандом, а тот хвалит стадион.
Отец Холанда застал всю боль «Ман Сити», но Рой Кин НЕ ЗАКОНЧИЛ его карьеру в ужасном подкате
1 июля 2000-го: «Манчестер Сити» платит «Лидсу» почти 4 млн фунтов за трансфер опорного полузащитника Альфа-Инге Холанда.
Дальше: истории про Холанда старшего в «Ман Сити»:
• В 2000-м он мог перейти не в «Манчестер Сити», а в «Тоттенхэм». Отказался, а через год говорил: «Мне сразу понравился «Сити», потому что в нем была душа. В «Тоттенхэме» я ее не видел».
• Первый гол за новый клуб Холанд забил уже во втором матче (играли против «Сандерленда»). На следующий день британские таблоиды печатали фото с пьяными Холандом, Кевином Хорлоком и Пауло Ванчопе: так Холанд проставился.
• В первом же сезоне Холанд вылетел в Чемпионшип. Его первое интервью: «Дерьмо случается, ха-ха-ха. Мы вернемся сильнее». Фанаты эту реплику не особо оценили.
• После возвращения из Чемпионшипа Холанд-старший почти камбэкнулся в «Лидс», но стороны не договорились о контракте. Про это Альф Холанд говорил: «Я под конец подумал: не могу же я оставить парней в сложной ситуации».
• В 2010-м его спросили, какой клуб он считает важнейшим в карьере. Ответ: «Манчестер Сити». Там я действительно полюбил английский футбол».
Холанд спокойно играл за «Ман Сити», часто выходил в основе, но не был суперзвездой. Главный эпизод произошел с ним в 2001 году, когда Рой Кин срубил его в манчестерском дерби. Британские медиа любят раздувать эту историю, подавая ее через тезис: «Кин сломал карьеру Холанду-старшему».
Это главная ложь в вашей жизни.
У Кина и Холанда действительно был конфликт. В сентябре-1997 Холанд играл за «Лидс». В одном эпизоде Кин пошел против него в подкате и порвал крестообразные связки, а Альф Холанд в послематчевом интервью сказал, что тот симулировал.
Кин пригрозил отомстить – и сделал это. Спустя 4 года он также в подкате боролся за мяч, но в моменте перенаправил ногу в колено Холанду. Тот заорал от боли и свалился на газон. Кина удалили. Сначала он заплатил 15 тысяч евро за грубый подкат. Потом Кин признался, что хотел сломать Холанда, и получил новый штраф – на 150 тысяч.
Позже Кин говорил: «Он больше не скажет, что я симулянт. Я не считаю, что был не прав. Иногда нужно действительно заткнуться и не вякать».
Главный исход этой травмы: Кин не сломал Холанда. Он даже не выбил его надолго из игры. Холанд доиграл встречу, а через 4 дня сыграл 45 минут в товарищеском матче за Норвегию. Еще через 4 дня Холанд провел 68 минут на поле в матче за «Манчестер Сити».
Через год Кин написал в автобиографии:
«Я уже забыл те слова про симуляцию. Но он, черт возьми, провоцировал меня половину матча. И в какой-то момент я вспомнил все его грехи. Я хотел отомстить. И сделал это».
Летом-2003 Холанд сделал операцию на колене. И британские медиа опять вспомнили тот ужасный подкат Кина. Но операция была на левом колене (а не на правом, куда влетел Кин) – и это повреждение действительно повлияло на его завершение карьеры. Но никак не столкновение с Кином.
Кажется, сейчас Холанд максимально близок к «Сити»: папа и Райола довольны переговорами с клубом, сам игрок публично восхищается стадионом
Внимание, эта часть основана на инсайдах. Мы на «Голе» не очень доверяем им. Но когда много классных источников пишут одну и ту же информацию, к ним нужно прислушиваться.
Все же помнят фотографию, на которой Эрлинг Холанд сидит в майке «Манчестер Сити»? Есть огромный шанс, что летом он примерит футболку клуба уже в статусе его футболиста.
Этой весной отец Эрлинга Холанда и его агент Мино Райола устроили турне по городам, где базируются потенциальные покупатели игрока. Сначала были Барселона и Мадрид. Потом компания полетела в Англию, где встретилась с представителями «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
С «Ман Сити» Альфу Холанду понравились переговоры больше всего. The Telegraph пишет, что Холанд-старший и Райола несколько раз встречались с руководством клуба и обсуждали возможный трансфер. Пока что нет никакой конкретики – стороны просто обговорили вероятность перехода.
Разумеется, об этой сделке спросили Гвардиолу. Он ответил:
«Я полностью понимаю, почему вы спрашиваете о Холанде. Это классный нападающий. Но не очень правильно, если я буду говорить об игроке другого клуба. Холанд – исключительный форвард. Это единственное, что я могу сказать. Для своих лет он невероятен. Это все».
Холанд пока что сторонится вопросов о будущем клубе. Зато публично восхищается «Этихадом» на разминке. Джуд Беллингем спросил, как ему стадион. Холанд ответил: «Он прекрасен».