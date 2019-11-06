Вглядываемся в Холанда. Как он провалил просмотр в Германии. Кто за ним стоит. В чем его фишка
Эрлинг Холанд – пока лучший бомбардир ЛЧ в этом сезоне (7 голов) и один из четырех игроков в истории турнира, который забивал как минимум один гол в первых четырех матчах. Не менее мощно Холанд играет и в чемпионате Австрии, где уже забил 12 голов в 11 матчах.
Холандом в этом сезоне интересуются все. Слухи об интересе сразу 20 топ-клубов (попробуйте столько даже насчитать) и разнообразные обзоры от прессы: от манеры игры до главных фактов биографии.
Вот главные вещи о Холанде, о которых все уже много раз писали:
- Отец Холанда Альф-Инге играл в Англии за «Лидс» и «Ман Сити». Именно там родился Эрлинг и с тех пор болеет в АПЛ за бывшие клубы отца.
- В Англии Альф-Инге особенно конфликтовал с Роем Кином из «МЮ»: сначала норвежец сломал Кина на 11 месяцев, затем уже сам Рой вернулся и отомстил Холанду жестким фолом, получив дисквал на пять матчей. Тот после травмы так и не вернулся на прежний уровень и закончил карьеру в 30 лет.
- Главным тренером в карьере Холанда стал Сульшер из «МЮ». Он не раз хвалил бывшего игрока уже после ухода из «Мольде», где они работали вместе.
- Год назад Холанд с «Мольде» чуть не вынес «Зенит» из Лиги Европы. После его гола общий счет стал 4:3 в пользу «Зенита», и команде не хватило лишь одного забитого.
- В «Зальцбург» Холанда продали год назад всего за четыре с половиной миллиона. Сейчас просят в десять раз больше.
А теперь набор менее очевидных историй, которые расскажут о Холанде еще больше.
Не тащил в детстве и провалил отбор в «Хоффенхайм»
Большие клубы впервые заинтересовались Холандом, когда он дебютировал за норвежский «Брюне» в 16 лет. Хотя в 16 матчах он так и не забил ни одного мяча.
«Хоффенхайм» позвал Холланда на просмотр, но по итогам не предложил ничего большего, чем место в академии. Тогда Эрлинг выбрал практику в основной команде «Мольде», переехав в команду к Сульшеру.
«Когда он только приехал в «Мольде», то не показался мне каким-то особенным», – рассказывает футболист «Мольде» Рубен Габриэльсен. – «Но внезапно он развился так, как я никогда раньше не видел. После этого он не оглядывался назад. Он намного сильнее, чем кажется, намного быстрее, чем кажется. Настоящий зверь».
Габриэльсен – защитник, и на тренировках не раз играл против Холанда. В Мольде Эрлинг тренировался всего два года, а играл – всего полтора.
Его прогресс отлично просматривается по самой простой метрике – голам. В первом сезоне у Холанда уходило 193 минуты на один гол, во втором – уже 133. Сейчас Холанд в австрийской Бундеслиге тратит 65 минут на один гол.
Работает с двумя агентами: отец и Райола
Про агента Мино Райолу все знают: это он часто дерзит прессе, ссорится с ФИФА, берет огромные комиссионные, но точно знает, как продать своих клиентов за огромные деньги.
Последний шумный трансфер Райолы – де Лигт в «Ювентусе». Там была похожая схема с тем, что сейчас мутит Райола вместе с Холандом. Де Лигт сохранил обычного агента для решения ежедневных вопросов, а Райола занимался исключительно трансфером.
Холанд помимо Райолы постоянно консультируется со своим отцом, который помогал ему развивать карьеру до этого. Кстати, предложение как минимум от одного топ-клуба, «Ювентуса», у них было еще до трансфера в «Зальцбург».
«Я, конечно, был польщен интересом «Ювентуса», – комментирует Холанд. – «Но я подумал, что мне рано туда ехать. «Зальцбург» мне отлично подходил, они и хотели купить меня больше всех. Там будет больше шансов получать игровую практику».
Продажа Холанда вполне может стать рекордной для «Зальцбурга». Сейчас на первом месте Наби Кейта, которого отдали за 29,75 миллионов евро в дружественный «Лейпциг». При этом зарабатывает на трансферах «Зальцбург» регулярно: только в этом сезоне он продал игроков на 87 миллионов, потратив из них лишь 21,4.
Повторил празднование Салаха
В апреле Мохаммед Салах отпраздновал гол в ворота «Хаддерсфилда» в позе медитации. Позднее он объяснил, что это посвящение одному из его любимых хобби.
Халанд повторил это празднование после гола в ворота «Наполи». Сам он никак не объяснил эту отсылку, но интересны две вещи: в прошлом туре ЛЧ «Зальцбург» играл как раз с «Ливерпулем», а незадолго до матча с «Наполи» появились слухи об интересе «Ливерпуля» к Холанду.
Обычно мы игнорируем все эти новости о слухах про трансферы. Но в случае с Холандом их правда очень много.
Как вообще играет Холанд?
Первое, о чем говорят все, кто изучает игру Холанда – 194 сантиметра. Рост влияет на его стиль, но совсем не так, как вы подумали.
В отличие от традиционных рослых форвардов Холанд быстро бегает и владеет дриблингом. Он использует эти характеристики, чтобы самостоятельно выводить себя на ударную позицию как можно чаще: в этой ЛЧ он делает одну обводку в среднем за игру и бьет 2.8 раза.
Для сравнения: Артем Дзюба, у которого примерно такой же рост и вес, обводит соперников 0.5 раза за игру, а бьет только 1.3. Зато похожая статистика у Златана Ибрагимовича. В своем последнем сезоне ЛЧ он делал 1.2 обводки и бил 4.1 раза в среднем за игру.
Холанд активно использует физическую силу при борьбе. Из двух центральных защитников он обычно выбирает того, над которым у него будет наибольшее преимущество, и активно открывается в его зонах. Так, в первом матче с «Наполи» (2:3), где Холанд забил дважды, он чаще всего пробивал из под левого центрального защитника Луперто (75 кг), а не Кулибали (89 кг). В матче с «Генком» (6:2, хет-трик Холанда) он в основном пробивал из зоны защитника Лукуми (81 кг), а не Деваста (92 кг). Даже несмотря на то, что по позиции на поле он был ближе ко второму.