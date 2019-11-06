Вглядываемся в Холанда. Как он провалил просмотр в Германии. Кто за ним стоит. В чем его фишка

Эрлинг Холанд – пока лучший бомбардир ЛЧ в этом сезоне (7 голов) и один из четырех игроков в истории турнира, который забивал как минимум один гол в первых четырех матчах. Не менее мощно Холанд играет и в чемпионате Австрии, где уже забил 12 голов в 11 матчах.

Холандом в этом сезоне интересуются все. Слухи об интересе сразу 20 топ-клубов (попробуйте столько даже насчитать) и разнообразные обзоры от прессы: от манеры игры до главных фактов биографии.

Вот главные вещи о Холанде, о которых все уже много раз писали: