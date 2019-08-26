За «Барсу» дебютировал 16-летний подросток. Это история про деньги, огромный талант и рекорды

С Вальдесом игрок пересекался на тренировках академии «Барселоны». Фати родился в Гвинее-Бисау, но уже в десять лет попал в «Барселону». Marca пишет, что он впечатлял тренеров академии на каждом юниорском уровне. Для Фати уже подготовлено новое соглашение: контракт до 2022 года с возможностью продления еще на два года, сумма выкупа в 100 миллионов евро.

Пока же в «Барселоне» подсчитывают его голы и хотят дальнейшего прогресса. Этим летом Фати не зря привлек внимание «МЮ». Фати – правша, который способен сыграть на позиции ложной девятки или на фланге атаки. На тренировках «Барсы» его наигрывали на позиции Лионеля Месси. Возможно, в будущем именно он и заменит Месси в «Барсе», но до этого пока очень далеко.

Фати уже поделился эмоциями от дебюта: «Правда в том, что я очень нервничал, но у меня есть только слова благодарности всем: клубу, тренеру и болельщикам, которые очень хорошо меня приняли. Я посмотрел на своих родителей, мою семью, которые сопровождали меня, чтобы я сюда попал».

Вальверде выход Фати понравился: «У Ансу много качеств, он быстр и хорошо использует пространство. Я знаю, что он действительно молод. Он самый молодой игрок, который при мне дебютировал. Но если мы не смотрим, сколько лет другим игрокам в команде, мы не будем смотреть и на его возраст».