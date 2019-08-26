За «Барсу» дебютировал 16-летний подросток. Это история про деньги, огромный талант и рекорды
UPD. «Барселона» сыграла с «Осасуной» 2:2, один из голов у каталонцев забил 16-летний полузащитник Ансу Фати. Моложе за «Барсу» в чемпионате Испании еще никто не забивал. А вот что произошло раньше.
«Барселона» обыграла «Бетис» (5:2). Матч запомнился дублем и ассистом Антуана Гризманна. Это его первые результативные действия в новой команде. Карлос Перес тоже забил дебютный гол за «Барселону», а защитник Фирпо просто дебютировал. У «Бетиса» отметим гол Набиля Фекира – того самого парня, которого год назад хотели забрать из «Лиона» в «Ливерпуль».
На 78-й минуте «Барселона» провела необычную замену. Вместо Карлоса Переса на поле вышел Ансу Фати. На момент дебюта в Примере парню было 16 лет и 298 дней (данные Opta). В истории «Барселоны» таких молодых дебютантов не было с октября 1941 года. Тогда Винсенс Мартинес появился в игре с «Реалом» в возрасте 16 лет и 280 дней.
Перед матчем с «Бетисом» сообщение со словами поддержки для Фати выставил в инстаграм Виктор Вальдес: «Я желаю тебе всего наилучшего в этот особый день. Думай, что в конце дня это просто футбол и забивание гола. Наслаждайся «Камп Ноу», малыш. Если ты дебютируешь, я уверен, что он поднимет тебя в небо. Всегда будь сильным и быстрым, Ансу.
Число подписчиков в инстаграме самого Ансу Фати перешло за отметку в сто тысяч, хотя до его выхода на поле их было в несколько раз меньше. Подписчики в его аккаунте прибавляются с каждой минутой. Там Фати выкладывает кучу фотографий с тренировок и матчей за академию «Барселоны». Есть даже вот такое празднование в стиле Поля Погба.
С Вальдесом игрок пересекался на тренировках академии «Барселоны». Фати родился в Гвинее-Бисау, но уже в десять лет попал в «Барселону». Marca пишет, что он впечатлял тренеров академии на каждом юниорском уровне. Для Фати уже подготовлено новое соглашение: контракт до 2022 года с возможностью продления еще на два года, сумма выкупа в 100 миллионов евро.
Пока же в «Барселоне» подсчитывают его голы и хотят дальнейшего прогресса. Этим летом Фати не зря привлек внимание «МЮ». Фати – правша, который способен сыграть на позиции ложной девятки или на фланге атаки. На тренировках «Барсы» его наигрывали на позиции Лионеля Месси. Возможно, в будущем именно он и заменит Месси в «Барсе», но до этого пока очень далеко.
Фати уже поделился эмоциями от дебюта: «Правда в том, что я очень нервничал, но у меня есть только слова благодарности всем: клубу, тренеру и болельщикам, которые очень хорошо меня приняли. Я посмотрел на своих родителей, мою семью, которые сопровождали меня, чтобы я сюда попал».
Вальверде выход Фати понравился: «У Ансу много качеств, он быстр и хорошо использует пространство. Я знаю, что он действительно молод. Он самый молодой игрок, который при мне дебютировал. Но если мы не смотрим, сколько лет другим игрокам в команде, мы не будем смотреть и на его возраст».
AS называет Фати одной из сенсаций в молодежной лиге прошлого сезона. Там Фати забил сразу 15 голов. У него есть испанский паспорт, хорошее владение обеими ногами и скорость. В общем, все, чтобы даже сейчас успешно играть на взрослом уровне. В перспективе Фати обещают привлекать к «Барселоне Б», а дебют за первую команду в игре с «Бетисом» – хороший аванс на будущее.
Его отец рассказывал, что на протяжении всей недели Фати не мог нормально есть и спать. Семья тоже нервничала: «У меня нет слов. Мы не осознаем, где находимся. Для меня все это неуместно», – говорил Бори Фати. Естественно, что все родственники постоянно поддерживали Фати и ждали его выхода на поле.
Интересно, что «Барселоне» потребовалось официальное согласие родителей Фати, чтобы заявить его на игру с «Бетисом». В вечерних матчах Примеры нельзя выставлять несовершеннолетних игроков, если нет подобного документа. Хорошо, что все закончилось так.