Помните кадр с пузатым Суаресом? Это бред. На самом деле он похудел
На лишний вес Суареса обратили внимание во время матча Уругвая и Эквадора (4:0) на Кубке Америки. Теперь везде мелькает вот этот стоп-кадр с трансляции игры. Пользователи даже провели линию, чтобы выделить живот Суареса.
Французский журналист Le Parisien Жюльен Лоран еще в апреле называл Суареса толстым: «Я не осознавал это, когда смотрел его игру по телевизору. Это был первый раз, когда я видел его вживую в этом сезоне. Не могу поверить в то, какой он толстый. Я не знаю, как в таком клубе позволяют игроку стать таким».
Тогда ему возразил испанец Гильем Балаге. Ему можно верить, потому что Балаге постоянно находится рядом с «Барселоной», писал книги про Гвардиолу и Месси, а еще сообщает инсайды. Например, Балаге еще в феврале рассказал, что Эден Азар летом уйдет в «Реал». В одном только твиттере у Балаге более миллиона читателей.
Их спор с Лораном опубликован на сайте BBC. «Это мышцы. Я был с ним рядом полтора месяца назад. Он не выглядит таким большим, а смотрится так, будто перекачан мышцами. У него была травма колена, поэтому он должен развиваться. Он выглядел как сильный, а не толстый человек. Но он борется с весом каждый сезон», – рассказал Балаге.
Весной Суарес играл с травмой мениска. Когда «Барса» вылетела от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, он и клуб вместе приняли решение об операции. Суарес пропустил оставшиеся игры сезона и проигранный финал Кубка Испании, но восстановился к Кубку Америки. Параллельно с обычным восстановлением Суаресу придумали диету для сброса веса.
Разработку диеты для Суареса поручили диетологу «Барселоны» Марии Антонии Лизаррага Далло. Теперь Суаресу полностью запрещен алкоголь, а в рационе питания ограничено красное мясо. Зато можно есть фрукты и овощи – это полезно не только для спортсменов. К старту турнира Суарес уже похудел, а сейчас процесс продолжается.
Сам Суарес сильно расстроился из-за весенней критики и жестко ответил фанатам еще перед стартом Копы: «Я похудел на два или три килограмма. Разговаривал с людьми из клуба, а потом произошла смена диеты. Теперь я чувствую себя хорошо, потеря веса важна для моей травмы. Я бы перенес операцию, даже если бы клуб попал в финал Лиги чемпионов».
Мария Антония Лизаррага Далло руководит программой «Ешь как профессионал». «Барселона» с ее помощью борется с детским ожирением, но все рекомендации подходят и для обычных спортсменов. Диетолог «Барселоны» имеет 20-летний опыт работы, а для Суареса ее советы важны не только со стороны здоровья и физических возможностей.
На Кубке Америки Суарес забил Эквадору и Японии, но потом не реализовал пенальти в серии с Перу. Из-за этого Уругвай вылетел в плей-офф. Тогда на него ругались только по спортивным причинам, но лишний вес припоминают на протяжении всей карьеры. У Суареса из-за этого постоянные сложности с репутацией.
Пять лет назад у Суареса уже был серьезный скандал из-за лишнего веса. Тогда Суарес отбывал дисквалификацию из-за укуса Кьеллини. Все обратили внимание, что Суарес набрал лишние килограммы. Защищать игрока пришлось Луису Энрике и Оскару Табаресу. Лучше всего ответил главный тренер сборной Уругвая: «Не могу поверить, что «Барса» купила бы толстяка».