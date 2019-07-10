Помните кадр с пузатым Суаресом? Это бред. На самом деле он похудел

Французский журналист Le Parisien Жюльен Лоран еще в апреле называл Суареса толстым: «Я не осознавал это, когда смотрел его игру по телевизору. Это был первый раз, когда я видел его вживую в этом сезоне. Не могу поверить в то, какой он толстый. Я не знаю, как в таком клубе позволяют игроку стать таким».

Тогда ему возразил испанец Гильем Балаге. Ему можно верить, потому что Балаге постоянно находится рядом с «Барселоной», писал книги про Гвардиолу и Месси, а еще сообщает инсайды. Например, Балаге еще в феврале рассказал, что Эден Азар летом уйдет в «Реал». В одном только твиттере у Балаге более миллиона читателей.

Их спор с Лораном опубликован на сайте BBC. «Это мышцы. Я был с ним рядом полтора месяца назад. Он не выглядит таким большим, а смотрится так, будто перекачан мышцами. У него была травма колена, поэтому он должен развиваться. Он выглядел как сильный, а не толстый человек. Но он борется с весом каждый сезон», – рассказал Балаге.