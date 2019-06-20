Как выключать топ-форварда из игры. Защитник Уругвая достал Фалькао вопросами о машинах и цветах флага

В итоге – 2:0, Кавани и Стуани забили в самой концовке. Гутьерреса убрали, вышедший Мартинес ничего не сделал, без голов ушел и Фалькао. Вот что позже рассказал Радамель о своем противостоянии с Хименесом:

«Я никак не мог сконцентрироваться на игре, настолько достал меня Хименес своими вопросами. Сначала спросил, какая у меня машина, и пока я объяснял, он умчался, чтобы принять кросс с фланга. Это было только начало.

Потом он спросил, почему у флагов Эквадора, Колумбии и Венесуэлы одинаковые цвета. Затем подошел ко мне и сказал, что это его дебют, что он счастлив, и что хочет набить татуировку с датой матча, и спросил, как пишется «сентябрь», с буквой «р» или нет.

В конце концов, я запорол момент, не среагировав на подачу. Он просто сводил с ума».