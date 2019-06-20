Как выключать топ-форварда из игры. Защитник Уругвая достал Фалькао вопросами о машинах и цветах флага
Уругвайскому защитнику Хосе Хименесу 24 года, а он уже сыграл 51 матч за свою сборную. Хименес забил семь голов, один из которых состоялся в Екатеринбурге на ЧМ-2018 уже во второй день соревнований. Но сегодня – о его дебюте, который мало кто запомнил.
Осенью 2013 года Уругвай принимал Колумбию в квалификационном матче к ЧМ-2014. За три тура до конца отборочного этапа уругвайцы шатались на пятом месте, которое давало право играть лишь в стыковых матчах. Снизу подпирала, стыдно сказать, Венесуэла, которую даже тогда считали аутсайдером, еще ниже – Перу. А ведь уругвайцы были действующими полуфиналистами ЧМ (в 2010-м).
Ситуация критическая, надо обязательно побеждать, а в соперниках колумбийцы со страшной линией нападения, еще не провалившими все подряд Гуарином, Тео Гутьерресом, Джексоном Мартинесом и Баккой, дерзкими Хамесом и Куадрадо и потрясающим Фалькао. Колумбия уверенно шла впереди на семь очков и готовилась досрочно решить вопрос о квалификации.
Табаресу лишняя головная боль – положение и так жуткое, так еще и суперпара центрдефов Лугано-Годин играть не может. Что делать с центром обороны? В пару к дебютанту Хименесу поставили ветерана Скотти (вы его помните по «Рубину»), который аж на 19 лет старше.
В итоге – 2:0, Кавани и Стуани забили в самой концовке. Гутьерреса убрали, вышедший Мартинес ничего не сделал, без голов ушел и Фалькао. Вот что позже рассказал Радамель о своем противостоянии с Хименесом:
«Я никак не мог сконцентрироваться на игре, настолько достал меня Хименес своими вопросами. Сначала спросил, какая у меня машина, и пока я объяснял, он умчался, чтобы принять кросс с фланга. Это было только начало.
Потом он спросил, почему у флагов Эквадора, Колумбии и Венесуэлы одинаковые цвета. Затем подошел ко мне и сказал, что это его дебют, что он счастлив, и что хочет набить татуировку с датой матча, и спросил, как пишется «сентябрь», с буквой «р» или нет.
В конце концов, я запорол момент, не среагировав на подачу. Он просто сводил с ума».
Уругвайцы добились важной победы, но до конца турнира в таблице ничего не поменялось: Колумбия вышла напрямую, Уругвай грохнул Иорданию в стыках. Обе сборные сыграли на ЧМ-2014, где колумбийцы прошли на раунд дальше.
Вышло так после того, как Колумбия и Уругвай встретились в 1/8 финала турнира. Фалькао отомстить Хименесу за хитрость не смог – он вообще не поехал на ЧМ из-за травмы, зато все получилось у Хамеса, отметившегося дублем (особенно красив был первый мяч). Хименес в том матче получил желтую карточку и вместе с Годином не накрыл Хамеса в эпизоде со вторым мячом.
Зато в прошлом году Хименес снова напакостил команде Фалькао – забил за «Атлетико» в ворота «Монако» в Лиге чемпионов. Угадайте, кого он опередил в борьбе за мяч.
На видео с 2:47
В общем, японскому форварду Уэде, загубившему аж четыре голевых момента в игре с Чили, лучше сегодня выйти на матч Кубка Америки в берушах. Матч Уругвай – Япония состоится в ночь с 20 на 21 июня в 2:00 (мск).