Кошмар Аргентины продолжается. Теперь последнее место и ноль голов с игры

Тренер аргентинцев Лионель Скалони внес сразу четыре изменения в состав , заодно усадив в запас Ди Марию и Агуэро. Вышел новый правый фланг (Каско в защите, Перейра в полузащите), левым полузащитником стал Де Пауль, в атаке дуэт с Месси составил Мартинес. Не сработала ни одна перестановка – Скалони во время игры заменил и Де Пауля, и Перейру, и Мартинеса.

Аргентина сыграла вничью 1:1 с Парагваем, и это хороший результат, поскольку могло быть гораздо хуже. Кратко о матче, если вы его проспали:

• Санчес забил за Парагвай в первом тайме из-за жуткого провала в опорной зоне Аргентины.

• Вратарь Армани получил желтую карточку за то, что прогуливался с мячом и случайно сшиб парагвайца метрах в 40 от ворот.

• Во втором тайме обе команды били пенальти, аргентинцы забили (Месси), парагвайцы – нет (Гонсалес) . Под конец матча Парагвай еще и упустил супермомент.

• Парагвай перебил Аргентину (10:7 по ударам), подал больше угловых (3:2). Мартинес за 66 минут игры лишь 15 (!) раз коснулся мяча, зато Паредес отдал всего четыре неточных паса из 65.