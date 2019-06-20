Кошмар Аргентины продолжается. Теперь последнее место и ноль голов с игры
Сборная Аргентины проиграла в первом туре колумбийцам 0:2, хотя выглядела не так уж плохо. «Когда Аргентина показывала свою лучшую игру, соперник забил отличный гол. Мы извлечем урок из этого для будущих матчей», – пообещал Лионель Месси.
Впереди была игра со сборной Парагвая, которая глупо упустила победу над Катаром, ведя 2:0. В заявке парагвайцев всего три футболиста, которые играют в Европе, а в состав попадает 36-летний Оскар Кардосо – он провел все 90 минут против Катара (но с Аргентиной не играл).
Тренер аргентинцев Лионель Скалони внес сразу четыре изменения в состав, заодно усадив в запас Ди Марию и Агуэро. Вышел новый правый фланг (Каско в защите, Перейра в полузащите), левым полузащитником стал Де Пауль, в атаке дуэт с Месси составил Мартинес. Не сработала ни одна перестановка – Скалони во время игры заменил и Де Пауля, и Перейру, и Мартинеса.
Аргентина сыграла вничью 1:1 с Парагваем, и это хороший результат, поскольку могло быть гораздо хуже. Кратко о матче, если вы его проспали:
• Санчес забил за Парагвай в первом тайме из-за жуткого провала в опорной зоне Аргентины.
• Вратарь Армани получил желтую карточку за то, что прогуливался с мячом и случайно сшиб парагвайца метрах в 40 от ворот.
• Во втором тайме обе команды били пенальти, аргентинцы забили (Месси), парагвайцы – нет (Гонсалес). Под конец матча Парагвай еще и упустил супермомент.
• Парагвай перебил Аргентину (10:7 по ударам), подал больше угловых (3:2). Мартинес за 66 минут игры лишь 15 (!) раз коснулся мяча, зато Паредес отдал всего четыре неточных паса из 65.
Положение в группе для Аргентины после двух туров – удручающее:
- 1. Колумбия – 6
- 2. Парагвай – 2 (разница мячей 3:3)
- 3. Катар – 1 (2:3)
- 4. Аргентина – 1 (1:3)
Первым критерием при равенстве очков идет разница мячей. У Аргентины остался матч с Катаром. Что теперь нужно для выхода из группы:
• Побеждать Катар и надеяться, что Парагвай не обыграет Колумбию. Тогда аргентинцы займут второе место.
• Побеждать Катар и при победе Парагвая над Колумбией надеяться на то, что кто-то из третьих команд групп А и С не опередит Аргентину по очкам или голам. Ситуация, при которой у всех третьих команд будет не меньше четырех очков – вероятна, хотя шансов на это не очень много.
• При ничьей – надеяться на крупное поражение Парагвая, в этом случае Аргентина станет третьей и снова придется спорить с двумя другими третьими командами. Впрочем, шансы на плей-офф будет мизерными – он с двумя очками и отрицательной разницей мячей практически невозможен.
• Поражение, естественно, оставляет Аргентину вне плей-офф на последнем месте.
«Невыход из группы, учитывая, что из нее могут выйти три команды, это сумасшествие, – считает Месси. Но Лео все еще оптимистичен. – Мы находимся в поиске лучшего сочетания. Немного расстраивает, что мы не можем сделать следующий шаг и победить. Но я не сомневаюсь – мы выйдем из группы».
Матчи Колумбия – Парагвай и Катар – Аргентина состоятся 23 июня. Для просмотра в этот раз не всем придется вскакивать среди ночи – обе игры начнутся в 22:00 по Москве.