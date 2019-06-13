Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?

В 1993-м наконец-то состоялся тот Кубок Америки, который нам хорошо знаком сегодня. Турнир состоял из 12 участников, которые были поделены на три группы по четыре команды и дальше формировали систему плей-офф – четвертьфиналы, полуфиналы и финал плюс матч за третье место.

Человеку, не слишком интересующемуся футболом, логичнее было бы предположить, что еще двумя участниками (к десяти традиционным) могли бы стать еще две страны из Южной Америки – Суринам и Гайана (или вообще 13, ведь там еще есть французская Гвиана). Но сборные этих стран заявились в КОНКАКАФ – организацию сборных Северной Америки. Официальной причины как таковой нет, но называются сразу несколько:

• В КОНМЕБОЛ долгое время аутсайдером была Венесуэла, но в последние 20 лет она – полноправный участник соревнований, даже до полуфинала добиралась. Суринаму и Гайане достичь такого уровня невозможно, поэтому нет смысла играть со сборными, которые в любом матче накидают им кучу голов.

• Культурно Суринам и Гайана больше ассоциируются со странами Карибского бассейна.

• Затраты на матчи против сборных из Карибских стран гораздо ниже, не нужно далеко ездить.