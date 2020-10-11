Япония

Подписаться
Сайт
www.jfa.jp/eng/
Стадион
Лента
Материалы
Новости
Материалы
Школы Токио после скандала отменяют эпоху жесткого дресс-кода: подростки годами красили волосы в темный и отбывали домашний арест за поведение
#Япония
Игрок пошел на угловой и вернулся без зуба. Судья даже не дал карточку
#Япония
Пора смотреть за японцем из «Реала». Он играл в «Барсе», забивал в 15 лет, а теперь стал надеждой нации
#Такефуса Кубо
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
Сборная России убралась в раздевалке. Взяли пример с Японии
#Евро-2020 (квалификация)
#Евро-2020 (квалификация)
Все материалы
Последние новости
Олимпиада 2020
🥉 Мексика стала бронзовым призером футбольного турнира Олимпиады, победив Японию
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
⚽️ Полуфинальные пары Олимпиады-2020: Испания вышла на Японию, Бразилия сыграет с Мексикой
#Олимпиада-2020
Футбол
Япония разгромила Монголию со счетом 14:0. Это матч отбора на ЧМ-2022
#ЧМ-2022
Все новости