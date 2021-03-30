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#ЧМ-2022 #Футбол #Монголия #Япония

Япония разгромила Монголию со счетом 14:0. Это матч отбора на ЧМ-2022

час назад

Сборная Японии возглавляет отборочную группу на ЧМ-2022. Разница мячей после пяти матчей – 27:0. Матч с Монголией (14:0) был пятым в списке.

Японцы выиграли все игры в отборочном турнире. Монголия провела на турнире уже семь игр и набрала в них три очка. Общая разница мячей – 2:27.

Юя Осако оформил хет-трик в матче Японии и Монголии. За «Вердер» в этом сезоне Бундеслиги он не забил ни одного мяча за 17 игр.

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