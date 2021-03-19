В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
Роман Зобнин травмировался в игре «Спартака» и «Урала», поэтому в матчах отбора к ЧМ-2022 он за сборную России не сыграет. Нашей команде предстоят с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).
Вместо Зобнина в сборную вызван полузащитник «Локомотива» Максим Мухин. До прошлой осени на высшем уровне этот игрок не выступал.
Что про него известно
• Он играет на позиции опорного или центрального полузащитника. Воспитывался в академии имени Коноплева, играл за молодежку «Крыльев Советов». С 2019-го – игрок «Локомотива».
• 4 ноября 2020-го Мухин отметил 19-летие, а через четыре дня дебютировал за «Локомотив» в РПЛ, выйдя на замену. Совсем не лучший матч для воспоминаний – «Локо» тогда проиграл 1:5 «Динамо».
• В следующем месяце состоялся дебют в Лиге чемпионов – Мухин вышел на тайм против «Зальцбурга». Тоже вышло грустно – «Локо» проиграл и практически лишился шансов на евровесну. Но к самому Мухину никаких претензий – четыре отбора и три перехвата за тайм, он даже разок пробил по воротам. Нервничал ли? «Да нет, сразу вошел, сразу почувствовал уверенность. Все было хорошо».
• В 2021-м Мухин не пропускает ни одного матча «Локомотива», причем заменен был только в одном из них («Локо» громил Тулу, Мухин ушел за несколько минут до конца). «Локомотив» выиграл все пять с общим счетом 15:1, вышел в четвертьфинал Кубка России и подтянулся на третье место.
• К моменту вызова в сборную Мухин накопил шесть матчей в РПЛ, WhoScored насчитал у него 4,5 удачных отбора за игру. Темп впечатляющий: у лидера по отборам в РПЛ Айртона за 22 матча – 2,6.
• Вызов в сборную – неожиданность и для него тоже. «Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел. Звонок был от нашего врача, который работает в клубе, а сейчас в сборной. Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу и сказал, что я вызван в национальную сборную. Еду не уронил, все четко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так вышло», – рассказал Мухин.
В сборной на этот раз мало молодежи, поскольку все поедут на молодежный Евро. Тем непривычнее, что сейчас в сборную вызван молодой игрок. Но в заявку на Евро он не попал, более того, ни за какие молодежные сборные не играл вообще.
Что о нем говорят
📢 «На этих сборах Муха выглядел здорово, нигде не выпадал. Посмотрим. Он молодой, время покажет», – мартовские размышления от Баринова. «Мухин хорошо проводит матчи на сборах», – мнение Лысцова.
📢 «Больше чем уверен, что Максим, который играет в опорной зоне, будет играть ярко. Сто процентов. С теми задатками и характером, которые у него есть. Не хочу его перехвалить, но это невозможно. Для него похвала — это лишняя мотивация. Сможет ли он конкурировать с Бариновым? Вне всякого сомнения», – это сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.
📢 А вот что рассказывал руководитель программы развития молодежного футбола «Локо» Александр Катасонов: «Молодежка «Локо» обыграла дома «Крылья» 3:1. В составе соперников мы отметили Максима. Сразу было видно: это человек, который таскает рояль. Неуступчивый, по-спортивному злой. Неплохо наделен техническими качествами.
Ценятся футболисты, которые на протяжении всего матча не выпадают из игровых эпизодов и сильны в единоборствах. У Максима есть все эти качества. Он хорош в отборе, добавляет мощи в атаке, поэтому и получает сейчас игровое время».
Что за история с возможным переходом в «Зенит»
В конце 2019-го не обошлось без суда. Сторона агента Анатолия Платова, который сопровождал переход игрока в «Крылья», подала иск на Мухина, сообщив о нарушениях при расторжении договора, когда он собрался в «Локомотив». Юрист игрока указывал на грубые нарушения при составлении договора.
Сам Мухин рассказывал, что Платов был агентом без лицензии и просто помогал решать вопросы. «Поначалу говорил, что ведет переговоры о контракте. Но в какой-то момент сказал: «Контракт — кабала, поехали отсюда». При этом все контракты «Локомотива» — однотипные, и ничего такого там не было. А он все: кабала, кабала. Предложил ехать в «Зенит». Я не захотел, и после этого у нас начались разногласия».
Платов требовал от Мухина 350 тысяч евро. «Сумма была прописана в договоре. 150 за разрыв контракта, еще 200 – за подписание контракта с «Локо». Примерно тогда же он приехал к моему деду. Мог позвонить ему или встретиться с ним в городе, но вместо этого на пару с каким-то здоровым бугаем заявился к нему на дачу за город. Дед сказал, что я ни в какой «Зенит» не поеду.
Когда он приехал к деду, понял, что с таким человеком больше даже говорить неохота. Крыша у человека поехала».
В июле 2020-го «Чемпионат» сообщил, что самарский областной суд полностью отказал Платову в какой-либо компенсации. Суд указал на то, что пункт договора, по которому Мухин должен был предупредить о заключении нового контракта за 45 дней, противоречит Конституции РФ. Она гарантирует право граждан заключать трудовые договоры в любое время.