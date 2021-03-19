В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»

Роман Зобнин травмировался в игре «Спартака» и «Урала», поэтому в матчах отбора к ЧМ-2022 он за сборную России не сыграет. Нашей команде предстоят с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

Вместо Зобнина в сборную вызван полузащитник «Локомотива» Максим Мухин. До прошлой осени на высшем уровне этот игрок не выступал.

Что про него известно

• Он играет на позиции опорного или центрального полузащитника. Воспитывался в академии имени Коноплева, играл за молодежку «Крыльев Советов». С 2019-го – игрок «Локомотива».

• 4 ноября 2020-го Мухин отметил 19-летие, а через четыре дня дебютировал за «Локомотив» в РПЛ, выйдя на замену. Совсем не лучший матч для воспоминаний – «Локо» тогда проиграл 1:5 «Динамо».

• В следующем месяце состоялся дебют в Лиге чемпионов – Мухин вышел на тайм против «Зальцбурга». Тоже вышло грустно – «Локо» проиграл и практически лишился шансов на евровесну. Но к самому Мухину никаких претензий – четыре отбора и три перехвата за тайм, он даже разок пробил по воротам. Нервничал ли? «Да нет, сразу вошел, сразу почувствовал уверенность. Все было хорошо».

• В 2021-м Мухин не пропускает ни одного матча «Локомотива», причем заменен был только в одном из них («Локо» громил Тулу, Мухин ушел за несколько минут до конца). «Локомотив» выиграл все пять с общим счетом 15:1, вышел в четвертьфинал Кубка России и подтянулся на третье место.