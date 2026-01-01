Максим Мухин

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Итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. Исключены Крицюк, Зиньковский и еще четыре игрока
#Россия
Футбол
РУСАДА за два месяца со старта РПЛ проверило шесть игроков «Зенита». Это наибольший показатель
#Зенит
Футбол
Мухин – самый молодой игрок из состава России на Евро-2020
#Россия
Футбол
Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА
#Максим Мухин
Футбол
19-летний Мухин дебютировал за сборную России против Словении
#Максим Мухин
Футбол
Лунев и Мухин вызваны в сборную России вместо травмированных Джанаева и Зобнина
#Россия
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Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
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#Максим Мухин
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За Россию дебютировал 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
«Локомотив» взял на игру с «Баварией» пять запасных. Двое из них еще никогда не играли за клуб
#Локомотив
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