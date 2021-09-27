Россия
ЧМ-2022
Артем Дзюба
Вячеслав Караваев
Зелимхан Бакаев
Антон Зиньковский
Станислав Крицюк
Станислав Магкеев
Максим Мухин
Константин Тюкавин
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#Россия #Артем Дзюба #ЧМ-2022 #Максим Мухин #Константин Тюкавин #Зелимхан Бакаев #Станислав Крицюк #Антон Зиньковский #Вячеслав Караваев #Станислав Магкеев

Итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. Исключены Крицюк, Зиньковский и еще четыре игрока

вчера, 23:03

Из расширенного состава сборной России (он тут) исключены шесть футболистов: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Антон Зиньковский, Максим Мухин, Константин Тюкавин, Зелимхан Бакаев. Это те, кто мог за нее сыграть, но не попал в состав тренерским решением.

Еще раньше сообщалось, что Артем Дзюба оказался от вызова в сборную России. Поэтому мы не учитывали его в списке исключенных. Станислав Магкеев выбыл из состава сборной из-за тяжелой травмы. 

Так выглядит итоговый состав России:

Вратари: Гильерме, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Андрей Лунев.

Защитники: Георгий Джикия, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Федор Кудряшов, Сергей Терехов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Денис Глушаков, Алексей Миранчук, Денис Макаров, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов.

Нападающие: Гамид Агаларов, Антон Заболотный, Федор Смолов.

В октябре Россия сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Это матчи отборочного турнира к ЧМ-2022.

Карпин сказал, что даже в этом списке возможны изменения. Кафанов рассказал, что Крицюк исключен из-за адаптации к новому клубу.

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