Итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. Исключены Крицюк, Зиньковский и еще четыре игрока
Из расширенного состава сборной России (он тут) исключены шесть футболистов: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Антон Зиньковский, Максим Мухин, Константин Тюкавин, Зелимхан Бакаев. Это те, кто мог за нее сыграть, но не попал в состав тренерским решением.
Еще раньше сообщалось, что Артем Дзюба оказался от вызова в сборную России. Поэтому мы не учитывали его в списке исключенных. Станислав Магкеев выбыл из состава сборной из-за тяжелой травмы.
Так выглядит итоговый состав России:
Вратари: Гильерме, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Андрей Лунев.
Защитники: Георгий Джикия, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Федор Кудряшов, Сергей Терехов.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Денис Глушаков, Алексей Миранчук, Денис Макаров, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов.
Нападающие: Гамид Агаларов, Антон Заболотный, Федор Смолов.