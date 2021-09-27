Итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. Исключены Крицюк, Зиньковский и еще четыре игрока

Из расширенного состава сборной России (он тут) исключены шесть футболистов: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Антон Зиньковский, Максим Мухин, Константин Тюкавин, Зелимхан Бакаев. Это те, кто мог за нее сыграть, но не попал в состав тренерским решением.

Еще раньше сообщалось, что Артем Дзюба оказался от вызова в сборную России. Поэтому мы не учитывали его в списке исключенных. Станислав Магкеев выбыл из состава сборной из-за тяжелой травмы.

Так выглядит итоговый состав России:

Вратари: Гильерме, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Андрей Лунев.

Защитники: Георгий Джикия, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Федор Кудряшов, Сергей Терехов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Денис Глушаков, Алексей Миранчук, Денис Макаров, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов.

Нападающие: Гамид Агаларов, Антон Заболотный, Федор Смолов.