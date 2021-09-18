Гамид Агаларов
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#Гамид Агаларов #РПЛ #Уфа

Кто такой новый бомбардир РПЛ Агаларов: сын легенды «Анжи», стеснялся суперзвезд, читал много биографий, а мама заставила выучить английский

38 минут назад

Форвард Гамид Агаларов забил два гола «Химкам» и вышел в лидеры среди бомбардиров нового сезона РПЛ. Вот кому он вообще уже назабивал в этом сезоне за «Уфу» и молодежную сборную России свои 11 голов.

⚽️ ⚽️ «Динамо»

⚽️ «Нижний Новгород»

⚽️ «Зенит»

⚽️ «Крылья Советов»

⚽️ Испания U-21

⚽️ ⚽️ Мальта U-21

⚽️ «Сочи»

⚽️ ⚽️ «Химки»

Главное:

  • Ему 21 год, воспитанник «Анжи».
  • До этого сезона еще не забивал в РПЛ.
  • Он забивает в пяти играх РПЛ подряд, серия продолжается.
  • С учетом матчей сборных забивная серия длится уже семь игр.

Кто же этот парень? Знакомимся лучше.

Он из семьи известных футболистов

Руслан Агаларов – его отец. Это рекордсмен матчей в составе «Анжи» (сыграл больше 400). Был заметным игроком в РПЛ в начале 2000-х.

Камиль Агаларов – его дядя, который старше всего на 12 лет. Он поиграл в том звездном «Анжи» и выиграл с ним бронзовую медаль РПЛ.

В 18 лет рассказывал о мотивации играть, когда не платят деньги

Гамид Агаларов играл за «Анжи», а долги перед игроками уже были многомесячными. «В первую очередь, мы профессионалы. Деньги — это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное — делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы», – говорил Агаларов.

Летом 2019-го его приглашал «Зенит»

Слово самому Агаларову: ««Зенит» приглашал меня на сбор. Почему этого не произошло? Наверное, клубы не пришли к общему мнению. Эти подробности лучше уточнять у «Анжи». А «Уфа» выходила на меня еще раньше, и в итоге я подписал с башкирским клубом долгосрочный контракт».

Был высоким, долговязым, уже превратился в мужика

Это рассказывал детский тренер Ренат Избулатов:

«Я жил по соседству с Агаларовыми, Гамида помню еще с малых лет. Он был высоким, немного долговязый, чуть силенок не хватало. Стремился взять свое хитростью.

У него есть жажда гола, это в крови. Знаю, Агаларов набрал хорошие кондиции, почти четыре килограмма скинул. Стал поджарый, превратился в мужика. И начал прогрессировать. Как я и говорил, это один из лучших нападающих 2000 года. В России сейчас нет таких хороших бомбардиров, которые имеют лидерские качества».

Папа к успехам относится спокойно: «Ну забил он голы, дальше что? Это его непосредственная работа. 

Я бы хотел, чтобы его поменьше мучила пресса, хотелось бы, чтобы он сконцентрировался на футболе: тренировках, играх. Мы понимаем, что сейчас большое внимание, но хотелось бы больше думать о футболе».

С удовольствием пришел к Евсееву в «Уфу»

Евсеев – хороший мужик. Прямой. Что думает, то и говорит. И в футбольном плане очень умный. Многому может научить», – еще одна цитата. У них сложились очень хорошие отношения. Хотя однажды Евсеев даже немного поругал Агаларова публично. За полученную травму:

«Разминаться надо. Когда готовишься выйти на поле, надо разминаться».

Стал героем ролика «Уфы» с жалобой на судейство

Это было в матче ЦСКА и «Уфы». Агаларов упал в чужой штрафной, а твиттер «Уфы» лаконично отреагировал:

ЭСК РФС не согласился: Агаларов стал падать до контакта.

Сына в футбол бы не отдал

В 2019-м он рассказывал о минусах футбольной карьеры: «Когда все друзья идут куда-то гулять, я сижу дома, потому что понимаю, что мне нужно сконцентрироваться на учебе и футболе».

И сына бы в футбол не отдал: «Это немалый труд и из тысячи пробивается в большой футбол только один или два человека, это очень тяжело. Лучше пусть занимается другими олимпийскими видами спорта. Дзюдо мне очень нравится».

Из книг предпочитал биографии

Из увлечений – рассуждал о книгах: « В основном читаю биографии известных личностей, футболистов, людей, которые уже чего-то достигли. Чья биография больше впечатлила? Златана Ибрагимовича. Это была первая биография, которую я прочитал». А к фильмам Агаларов на тот момент был равнодушен.

Сохранились майки Роберто Карлоса и Это’О из «Анжи»

Звездным игрокам «Анжи» парни из академии подавали мячи, а после игры могли получить и футболки. Агаларов мог просто попросить майку через дядю. «Чьи майки заполучил? Много кого. Дома до сих пор лежат. Самые ценные – Это’О и Роберто Карлоса».

Агаларов наблюдал за предыгровыми тренировками, но со звездами не общался – стеснялся: «После игр оставался ждать дядю и ехал с ним домой. Пару раз бывало, что заходил в раздевалку, видел всех этих звезд, но очень тушевался перед ними, некомфортно себя чувствовал».

Английский язык заставила учить мама

«На каком уровне мой английский? На хорошем. У моей мамы есть своя школа английского в Дагестане. В детстве она заставляла меня учить язык. Сейчас это очень помогает за границей».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
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