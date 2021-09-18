Кто такой новый бомбардир РПЛ Агаларов: сын легенды «Анжи», стеснялся суперзвезд, читал много биографий, а мама заставила выучить английский

Он из семьи известных футболистов

Руслан Агаларов – его отец. Это рекордсмен матчей в составе «Анжи» (сыграл больше 400). Был заметным игроком в РПЛ в начале 2000-х.

Камиль Агаларов – его дядя, который старше всего на 12 лет. Он поиграл в том звездном «Анжи» и выиграл с ним бронзовую медаль РПЛ.

В 18 лет рассказывал о мотивации играть, когда не платят деньги

Гамид Агаларов играл за «Анжи», а долги перед игроками уже были многомесячными. «В первую очередь, мы профессионалы. Деньги — это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное — делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы», – говорил Агаларов.

Летом 2019-го его приглашал «Зенит»

Слово самому Агаларову: ««Зенит» приглашал меня на сбор. Почему этого не произошло? Наверное, клубы не пришли к общему мнению. Эти подробности лучше уточнять у «Анжи». А «Уфа» выходила на меня еще раньше, и в итоге я подписал с башкирским клубом долгосрочный контракт».