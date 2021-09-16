Плохие новости для сборной России: в первом туре еврокубков русские защитники виноваты во всех пропущенных голах
Тоска прошлого сезона еврокубков продолжается и сейчас. Тогда – одна победа в 24 матчах группового этапа. Сейчас игр будет 18. Три – уже прошли без побед.
Прошли вот так:
🔴 «Зенит» проиграл «Челси» 0:1 в Лиге чемпионов.
🔴 «Спартак» уступил «Легии» 0:1 в Лиге Европы.
🟡 У «Локомотива» – 1:1 с «Марселем» в Лиге Европы.
И какими были три пропущенных гола:
🐌 Дмитрий Чистяков не помешал Ромелу Лукаку в эпизоде с победным голом.
🐌 Николай Рассказов бросил бежать за мячом, и игрок «Легии» сделал прострел, а его партнер забил, опередив Александра Ломовицкого.
🐌 Наир Тикнизян сбил в штрафной Дженгиза Ундера – пенальти и еще вторая желтая карточка, за которой – удаление.
Момент Лукаку и Чистякова:
Момент Рассказова/Ломовицкого:
Момент Тикнизяна:
Сколько игроков с российским паспортом выходило в стартовых составах и вообще играло в матче? Напомним, в еврокубках лимита нет:
🇷🇺 «Зенит»: четверо в старте, еще пятеро вышли на замену.
🇷🇺 «Спартак»: пятеро в старте, еще трое появились на замене.
🇷🇺 «Локомотив»: семеро в старте плюс двое вышли во время игры.
Получается, что из 33 возможных мест в старте у трех команд 16 были заняты российскими игроками – это половина. Из 15 возможных замен вышло десять россиян.
И еще вышло так, что лучшего результата добился клуб с большим количеством российских игроков в старте – «Локомотив». Но уровень соперников («Челси» и «Марсель») все-таки несопоставим, да и сравнял счет в матче «Локо» не российский игрок.