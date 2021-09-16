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#Лига Европы #Лига чемпионов #Спартак #Зенит #Локомотив #Дмитрий Чистяков #Александр Ломовицкий #Наир Тикнизян #Николай Рассказов

Плохие новости для сборной России: в первом туре еврокубков русские защитники виноваты во всех пропущенных голах

час назад

РПЛ

Тоска прошлого сезона еврокубков продолжается и сейчас. Тогда – одна победа в 24 матчах группового этапа. Сейчас игр будет 18. Три – уже прошли без побед.

Прошли вот так:

🔴 «Зенит» проиграл «Челси» 0:1 в Лиге чемпионов.

🔴 «Спартак» уступил «Легии» 0:1 в Лиге Европы.

🟡 У «Локомотива» – 1:1 с «Марселем» в Лиге Европы.

И какими были три пропущенных гола:

🐌 Дмитрий Чистяков не помешал Ромелу Лукаку в эпизоде с победным голом.

🐌 Николай Рассказов бросил бежать за мячом, и игрок «Легии» сделал прострел, а его партнер забил, опередив Александра Ломовицкого.

🐌 Наир Тикнизян сбил в штрафной Дженгиза Ундера – пенальти и еще вторая желтая карточка, за которой – удаление.

Момент Лукаку и Чистякова:

Момент Рассказова/Ломовицкого:

Момент Тикнизяна:

Сколько игроков с российским паспортом выходило в стартовых составах и вообще играло в матче? Напомним, в еврокубках лимита нет:     

🇷🇺 «Зенит»: четверо в старте, еще пятеро вышли на замену.

🇷🇺 «Спартак»: пятеро в старте, еще трое появились на замене.

🇷🇺 «Локомотив»: семеро в старте плюс двое вышли во время игры.

Получается, что из 33 возможных мест в старте у трех команд 16 были заняты российскими игроками – это половина. Из 15 возможных замен вышло десять россиян.

И еще вышло так, что лучшего результата добился клуб с большим количеством российских игроков в старте – «Локомотив». Но уровень соперников («Челси» и «Марсель») все-таки несопоставим, да и сравнял счет в матче «Локо» не российский игрок.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Николай Рассказов