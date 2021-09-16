Плохие новости для сборной России: в первом туре еврокубков русские защитники виноваты во всех пропущенных голах

Сколько игроков с российским паспортом выходило в стартовых составах и вообще играло в матче? Напомним, в еврокубках лимита нет:

🇷🇺 «Зенит»: четверо в старте, еще пятеро вышли на замену.

🇷🇺 «Спартак»: пятеро в старте, еще трое появились на замене.

🇷🇺 «Локомотив»: семеро в старте плюс двое вышли во время игры.

Получается, что из 33 возможных мест в старте у трех команд 16 были заняты российскими игроками – это половина. Из 15 возможных замен вышло десять россиян.

И еще вышло так, что лучшего результата добился клуб с большим количеством российских игроков в старте – «Локомотив». Но уровень соперников («Челси» и «Марсель») все-таки несопоставим, да и сравнял счет в матче «Локо» не российский игрок.