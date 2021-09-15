Спартак
Лига Европы
Лирим Кастрати
Легия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #Лига Европы #Легия #Лирим Кастрати

«Спартак» опять проиграл – но все смеются над фамилией автора гола Кастрати

2 часа назад

Твиттер Лиги Европы

«Спартак» продолжил печально играть в еврокубках. Сначала вылет из Лиги чемпионов, а теперь еще домашний проигрыш от «Легии» в Лиге Европы (и это в группе с «Наполи» и «Лестером», угу).

Поражение максимально неловкое вот с таким голом на 91-минуте.

Его забил полузащитник из Косово Лирим Кастрати. Наберите в грудь побольше воздуха и приготовьтесь к шуткам про его фамилию, которая возглавила список трендов в твиттере.

 

Фух, это последний твит про Кастрати.

 

Не поверите, но шутили не только про него. 

Еще по теме
Почему «Спартак» играет по средам домашние матчи в Лиге Европы
Помните вратаря Боруца? Он еще играет – в 41 год! Сейчас в «Легии» и жжет: критикует клуб в инсте и снимает видео с масками
Тиль перезагрузил карьеру без «Спартака»: голы в еврокубке и даже за сборную. Работает со знакомым тренером и радуется родному языку
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#Лига Европы
#Легия
#Лирим Кастрати