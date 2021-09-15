Спартак
Лига Европы
Лирим Кастрати
Легия
«Спартак» опять проиграл – но все смеются над фамилией автора гола Кастрати
2 часа назад
«Спартак» продолжил печально играть в еврокубках. Сначала вылет из Лиги чемпионов, а теперь еще домашний проигрыш от «Легии» в Лиге Европы (и это в группе с «Наполи» и «Лестером», угу).
5 - «Спартак» проиграл последние пять матчей в еврокубках (два против «Браги», два против «Бенфики» и один против «Легии»), это их вторая по продолжительности серия поражений в еврокубках в истории после семи поражений в 2001-2002 годах. Безобразие. #СпартакЛегия | #UEL https://t.co/uJBbtfmlX5
Поражение максимально неловкое вот с таким голом на 91-минуте.
Мощный забег по флангу ➡ прострел ➡ удар в пустые 💥 Вот так просто «Легия» соорудила победный гол в ворота красно-белых. Смыть позор не удалось ⛔ https://t.co/dMO7tGbS6F
Его забил полузащитник из Косово Лирим Кастрати. Наберите в грудь побольше воздуха и приготовьтесь к шуткам про его фамилию, которая возглавила список трендов в твиттере.
«Спартаку сделали Кастрати» как раз для заголовков ложится (
Не всякий Федун заслуживает своего Кастрати!
Победный гол в ворота команды Федуна должен был, конечно, забить не Кастрати, а Куколдини
Дайте Рую поработать и Федун купи Кастрати(вас будет там двое).
чувак с фамилией Кастрати забивает на 90+1 минуте...это прям и шутить "за 300" не надо
Фух, это последний твит про Кастрати.
Так не хочется каламбурить про Кастрати, что даже сил нет…
Не поверите, но шутили не только про него.
Лол, выключил Спартак на девяностой минуте. Если бы его не существовало, его бы стоило придумать.
«Спартак» сделал все, чтобы мы не вникали в непростую сетку плей-офф Лиги конференций, это достойно благодарности
🔴⚪️ Красно-белые забивают … Ожидание: в Лиге Европы Реальность: в Олимп-ФНЛ https://t.co/yHGxwjlmk7
Когда в жизни трудный период, посмотри, как сыграл спартак и станет немного легче
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