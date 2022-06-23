«Спартак» выпустил 15 подряд постов об одном – трансфере Зиньковского: скетчи про ассистента, видео с голами, подкол от Соболева

Интересно, как было две недели назад после подписания Мацея Рыбуса – экс-игрока «Локомотива», выигравшего в России все три турнира с этим клубом? «Спартак» отработал трансфер Зиньковского в два раза активнее. Рыбусу 11 июня было посвящено 7 постов.

Хотя «Спартак» еще тогда находился в отпуске, поэтому фотографий совместных тренировок пока еще быть не могло. Но очевидно, что внимания трансферу Зиньковского было оказано гораздо больше.

И главное о переходе:

♦️ Цена – 3,2 миллиона евро, так написано на трансфермаркте.

♦️ Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани утверждает, что при трансфере удалось обойтись без агентской комиссии.

♦️ Контракт подписан на пять лет – до конца мая 2027 года.

♦️ Соглашение вступает в силу со 2 июля, но «Спартак» договорился с «Крыльями» – Зиньковский уже на сборе в Тарасовке.

♦️ Зиньковский выбрал 17-й номер.