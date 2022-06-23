«Спартак» выпустил 15 подряд постов об одном – трансфере Зиньковского: скетчи про ассистента, видео с голами, подкол от Соболева
Лучший ассистент прошлого сезона РПЛ, экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Зиньковский перешел в «Спартак».
Судя по соцсетям «Спартака», переход Зиньковского – суперсобытие. Все началось с нарезки вопросов из комментариев прошлых дней о том, где же Зиньковский. Ведь слухи о его переходе ходили уже почти неделю.
Потом «Спартак» представил его 46-секундным креативным роликом, где Зиньковский выступает в роли помощника во всем коллективе – намек на топ-результат в сезоне по ассистам.
Реакция Соболева была неожиданной для всех:
Телеграм «Спартака» во время отпуска игроков выпускал в основном по два-три поста. Он активизировался в последнее время, когда стал известен календарь, а игроки приехали на медосмотр.
Но переход Зиньковского еще больше увеличил активность. За шесть часов 23 июня вот какие были посты:
✅ Нарезка вопросов.
✅ Ролик о лучшем ассистенте.
✅ Официальное объявление, фото- и видеопредставление.
✅ Пост о номере Зиньковского.
✅ Видеоинтервью, выделенная цитата.
✅ Подборка ассистов и голов, реакция Соболева, ассист Зиньковского на Соболева в «Крыльях».
✅ Картинка с лучшими ассистентами.
✅ Нарезка фото с тренировки Зиньковского.
✅ Выпуск дневника со сборов, где Зиньковский – одна из главных тем.
Итого – 15 постов за шесть часов с участием Зиньковского.
Интересно, как было две недели назад после подписания Мацея Рыбуса – экс-игрока «Локомотива», выигравшего в России все три турнира с этим клубом? «Спартак» отработал трансфер Зиньковского в два раза активнее. Рыбусу 11 июня было посвящено 7 постов.
Хотя «Спартак» еще тогда находился в отпуске, поэтому фотографий совместных тренировок пока еще быть не могло. Но очевидно, что внимания трансферу Зиньковского было оказано гораздо больше.
И главное о переходе:
♦️ Цена – 3,2 миллиона евро, так написано на трансфермаркте.
♦️ Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани утверждает, что при трансфере удалось обойтись без агентской комиссии.
♦️ Контракт подписан на пять лет – до конца мая 2027 года.
♦️ Соглашение вступает в силу со 2 июля, но «Спартак» договорился с «Крыльями» – Зиньковский уже на сборе в Тарасовке.
♦️ Зиньковский выбрал 17-й номер.