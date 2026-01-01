Кино: Новости

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Кино
Вышла финальная серия первого сезона сериала «Дом дракона» – кто ее показал и когда будет продолжение
#Дом дракона
Кино
Когда завершится первый сезон сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
Когда выйдет десятая серия сериала «Дом дракона» – дата и время релиза в России
#Дом дракона
Кино
Когда и где смотреть десятую серию сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
Вышла финальная серия первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
#Властелин колец: Кольца власти
Кино
Когда и где смотреть девятую серию сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
Когда завершится первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»
#Властелин колец: Кольца власти
Кино
Когда и где смотреть восьмую серию сериала «Властелин колец: Кольца власти»
#Властелин колец: Кольца власти
Кино
Когда и где смотреть восьмую серию сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
Когда и где смотреть седьмую серию сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
Где смотреть сериал «Андор» – кто покажет сразу три премьерные серии
#Андор
Кино
График выхода сериала «Андор» – когда смотреть все серии
#Андор
Кино
Когда и где смотреть шестую серию сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
Когда и где смотреть четвертую серию сериала «Властелин колец: Кольца власти»
#Властелин колец: Кольца власти
Кино
Когда и где смотреть пятую серию сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
Когда и где смотреть четвертую серию сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
Когда и где смотреть третью серию сериала «Властелин колец: Кольца власти»
#Властелин колец: Кольца власти
Кино
График выхода серий в шестом сезоне сериала «Рик и Морти» – когда будет премьера
#Рик и Морти
Кино
Где смотреть шестой сезон сериала «Рик и Морти» – кто покажет в России
#Рик и Морти
Кино
График выхода сериала «Властелин колец: Кольца власти» – когда смотреть все серии в России
#Властелин колец: Кольца власти
Кино
Когда и где смотреть премьеру сериала «Властелин колец: Кольца власти» – выйдут сразу две серии
#Властелин колец: Кольца власти
Кино
Когда и где смотреть третью серию сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
Когда и где смотреть вторую серию сериала «Дом дракона»
#Дом дракона
Кино
График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России
#Дом дракона
Кино
Где смотреть «Дом дракона» – кто покажет сериал в России
#Дом дракона
Кино
«Все живое и настоящее — это и цепляет». Актеры Петров и Глинников оценили фильм «Мы – «Спартак» от онлайн-кинотеатра KION
#Спартак
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Кино
Amazon покажет первый трейлер сериала по «Властелину колец» 14 февраля во время Супербоула
#Властелин колец
Кино
Брюс Уиллис, Леброн Джеймс и Эми Адамс получили номинации на «Золотую малину» – за худшие актерские работы
#Золотая малина
Кино
Сериал «Эйфория» продлен на третий сезон
#кино
Кино
«Бэтмен» выйдет в российский прокат на день раньше запланированной даты – 2 марта
#Бэтмен
Кино
Умер Леонид Куравлев. Ему было 85 лет
#Леонид Куралев
Кино
В новом «Бэтмене» не будет истории появления персонажа
#Бэтмен
Кино
«Амедиатека» не будет показывать документальный фильм про Навального от HBO. Сервис транслирует проекты канала в России
#кино
Кино
Фильм «Купе №6» с актером Борисовым номинирован на премию «Сезар»
#кино
Кино
2 часа 55 минут – длительность фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном
#Бэтмен
Кино
Умер Луи Андерсон – автор мультсериала «Жизнь с Луи». Ему было 68 лет
#Луи Андерсон
Кино
Актер Гаспар Ульель умер в 37 лет. Через два месяца с ним выйдет сериал Marvel «Лунный рыцарь»
#Гаспар Ульель
Кино
Amazon выпустил первый тизер сериала по «Властелину колец». Премьера пройдет в сентябре
#Властелин колец
Кино
Все победители «Золотого глобуса»: «Власть пса», «Наследники», Уилл Смит
#Золотой глобус
Кино
«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате миллиард долларов
#Человек-паук
Кино
Топ-20 самых популярных фильмов 2021 года на «Кинопоиске»: «Лига справедливости Зака Снайдера» – первая, 11 из 20 фильмов – русские
#кино
Кино
Шорт-лист «Оскара»: российский фильм «Разжимая кулаки» вылетел, но среди номинантов есть российский мультфильм
#Оскар-2022
Кино
Где смотреть «Возвращение в Хогвартс» – спецэпизод «Гарри Поттера» с основными актерами
#кино
Кино
«Ход королевы» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
#Ход Королевы
Шахматы
Гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала иск к Netflix из-за «Хода королевы». В сериале сказано, что она не играла против мужчин
#Нона Гаприндашвили
Кино
Amazon снимет документальный сериал об «Арсенале». Это третий клуб из АПЛ, участвующий в проекте «Все или ничего»
#Арсенал
Кино
Сериал «Друзья» – спецэпизод. Где смотреть онлайн новую серию
#кино
Футбол
«Краснодар» анонсировал документальный фильм о сезоне в Лиге чемпионов. Автор музыки к нему – Ханс Циммер
#Краснодар
MMA
Гран-при «Артдокфеста» получил «Тихий голос». Это фильм о спортсмене-гее, сбежавшем из Чечни за границу
#кино
Кино
Во сколько начало и когда «Оскар»-2021
#Оскар-2021
Кино
Где смотреть «Оскар»-2021
#Оскар-2021
Футбол
«КиноПоиск HD» снимет документальный сериал о футбольном «Спартаке». В нем расскажут о периоде 1990-х в клубе
#Спартак
Футбол
Режиссер рассказал о снятии фильма «Фанаты» с фестиваля в Москве. В нем рассказано о болельщиках, убивавших геев
#кино
Кино
Златан сыграет Антивируса в новом фильме об Астериксе и Обеликсе
#Златан Ибрагимович
Баскетбол
Эдриан Броуди сыграет в сериале HBO про «Лейкерс» 1980-х годов. Он исполнит роль тренера Пэта Райли
#Лос-Анджелес Лейкерс
Киберспорт
Киносеть «Каро» будет сдавать залы геймерам. Стоимость аренды в Москве на два часа – 12-15 тысяч рублей
#киберспорт
Кино
«Крид 3» выйдет в ноябре 2022 года с режиссером Джорданом
#кино
Кино
После выхода «Хода королевы» интерес к шахматам в России поднялся выше, чем за весь прошлый год
#Шахматы
Баскетбол
Состоялся драфт НБА-2020. Результаты топ-10
#НБА
Кино
«Последний танец» получил «Эмми» за лучший документальный фильм года
#баскетбол
Кино
Умер Чедвик Боузман, который сыграл Черную пантеру в Marvel
#Чедвик Боузман
Кино
Amazon снимет фильм о ранней карьере Ховарда. Об этом договаривались 15 лет
#Тим Ховард
Бокс
Тайсон пришел на рестлерское шоу и спровоцировал драку
#Майк Тайсон
Бокс
Актер Бьернссон из «Игры престолов» проведет боксерский поединок против стронгмена Холла
#Хафтор Бьернссон
Кино
Актер из «Игры престолов» поднял штангу весом 501 кг
#Хафтор Бьернссон
Кино
Все претенденты на «Оскар»
#кино
Футбол
Трейлер фильма «Стрельцов». Главная роль – Петров
#Эдуард Стрельцов
Кино
Первый трейлер фильма о Льве Яшине
#Лев Яшин
MMA
Джейсон Стэтхэм ударом ноги отвинтил крышку с бутылки – 5 млн просмотров за три часа. Это флешмоб бойца UFC
#Джейсон Стэтхэм