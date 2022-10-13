Когда и где смотреть девятую серию сериала «Дом дракона»

Сериал «Дом дракона» выходит в «Амедиатеке» на русском языке. Это приквел «Игры престолов», который охватывает временной промежуток примерно за 200 лет до ее событий.

Сюжет выстроен вокруг правящей семьи Таргариенов, которая владеет драконами. В первом сезоне запланировано десять серий. Девятая выйдет в «Амедиатеке» к утру 17 октября.

Смотреть онлайн девятую серию «Дома дракона» можно по этой ссылке.

«Дом дракона» официально продлен на второй сезон. Первый завершится в ночь с 23 на 24 октября. Правами на показ и производство сериала обладает HBO Max.

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России