Эдриан Броуди сыграет в сериале HBO про «Лейкерс» 1980-х годов. Он исполнит роль тренера Пэта Райли

HBO готовит сериал о периоде в истории «Лейкерс», который называют «эрой Showtime». Тогда команда пять раз выиграла НБА в течение десяти лет: в 1980 году, 1982-м, 1985-м, 1987-м, 1988-м.

Американские СМИ раскрыли каст готовящегося проекта. Наиболее известным актером среди них будет Эдриан Броуди, о нем написали крупнейшие отраслевые издания Variety, Deadline, The Holywood Reporter.