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Эдриан Броуди сыграет в сериале HBO про «Лейкерс» 1980-х годов. Он исполнит роль тренера Пэта Райли
вчера, 19:44
HBO готовит сериал о периоде в истории «Лейкерс», который называют «эрой Showtime». Тогда команда пять раз выиграла НБА в течение десяти лет: в 1980 году, 1982-м, 1985-м, 1987-м, 1988-м.
Американские СМИ раскрыли каст готовящегося проекта. Наиболее известным актером среди них будет Эдриан Броуди, о нем написали крупнейшие отраслевые издания Variety, Deadline, The Holywood Reporter.
- Эдриан Броуди, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Пианисте», исполнит роль главного тренера «Лейкерс» Пэта Райли. Он возглавил команду в 1981 году и четырежды выигрывал чемпионат с ней.
- Джон Райли, которого номинировали на «Оскар» за роль в «Чикаго», сыграет Джерри Басса – владельца «Лейкерс».
- Джейсон Кларк, известный по фильмам «Самый пьяный округ в мире», «Эверест» и «Дьявол всегда здесь», сыграет бывшего генменеджера клуба Джерри Уэста.
- Роли баскетболистов Ирвина Мэджика Джонса и Карима Абдул-Джаббара исполнят Куинси Исайя и Соломон Хьюз.
Сериал основан на книге американского писателя Джеффа Перлмана «Showtime: Мэджик, Карим, Райли и династия «Лос-Анджелес Лейкерс» 1980-х годов». Пилотом займется Адам Маккей – один из авторов «Игры на понижение», которая получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Даты запуска или сроков начала съёмок сериала пока нет.
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