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«Большой Лебовски» – через метафору боулинга. Братья Коэны взяли его как идею о потоке жизни и кайфе простых мужиков
«Большой Лебовски» братьев Коэнов вышел больше 20 лет назад, но это до сих пор актуальный поп-культурный символ, классика кино и, возможно, первый культовый фильм интернета. Сначала кажется, что сюжет – это просто веселый абсурд про бездельника, который попадает в криминальные буффонады, тусит в боулинге и видит сны про боулинг.
Но именно боулинг – ключ к сюжету и философии главного героя Чувака.
Очень коротко о завязке, если вы друг вы по какой-то причине фильм не видели.
Герой Джеффри Бриджеса Джеффри Лебовски (Чувак или Дюдя в дубляже) пьет, курит марихуану и играет в боулинг. Вдруг в его жизнь врываются два грабителя: они требуют у Лебовски деньги. Оказалось, что они перепутали его с миллионером-однофамильцем. Один из грабителей перед уходом помочился на любимый ковер Лебовски. И теперь он хочет отомстить.
Лебовски приходит к богатому однофамильцу и пытается выяснить, зачем его искали грабители. Тот рассказывает, что жена похищена. Лебовски (который Чувак) получает чемодан с миллионом, чтобы отдать его похитителям. Один из которых, возможно, и испортил ему ковер.
Дальше молчим, потому что спойлеры точно испортят первый просмотр. Так, а теперь к боулингу. Он вообще тут при чем?
Боулинг – символ 70-х, безмятежности и развлечения простых мужиков
Лебовски – собирательный образ знакомых Коэнов. Один из этих прототипов играл в софтбол, но режиссеры изменили эту деталь, потому что их герою нужен «дружеский спорт, где можно просто сидеть, пить и курить, участвуя в пустой беседе».
Еще боулинг показывает увлеченность Лебовски ностальгией: он живет в конце 90-х, но слушает музыку 60-70-х, носит одежду тех лет и вообще ведет себя как хиппи – кроме травки и друзей его ничего не волнует. Еще Коэны так показали свои 70-е – они подростками тоже проводили вечера в боулинге. А клуб, в котором они играли, продали два год назад за четыре миллиона долларов. Продавец хвастался, что именно там создавался тот самый Чувак.
Итан Коэн: «Все вещи, связанные с боулингом, – это ретро. Архитектура, дизайн, машины. И сейчас влияние боулинга можно видеть по всему Лос-Анджелесу».
Боулинг используется как пауза между сюжетными поворотами – привычная среда героев, где они могут расслабиться и обсудить, что вообще, черт возьми, сейчас произошло. Даже если их ждет что-то страшное, кто-нибудь все равно скажет «Эй, погнали в боулинг!».
Коэны показали, как дела обсуждают простые мужики с пивным пузом. Вместо гольф-клуба – боулинг. Вместо полуголых женщин рядом переживают о страйках фрики, которым нечем заняться в субботу.
Например, самый эксцентричный герой фильма – персонаж Джона Туртуро Хесус Кинтана. Он главный соперник Лебовски по боулингу. И относится к боулингу как к сексу: облизывает шар, протирает их на уровне паха (да-да, ball по-английски не только мяч) и грязно ругается.
В начале этого года Туртурро выпустил в онлайн-кинотеатрах спин-офф фильма «Броски Хесуса» об истории Кинтаны, но он людям не зашел. 4,9 на «Кинопоиске» и всего пять рецензий (ни одной положительной).
Боулинг как смысл иллюзии контроля над жизнью
Сны Лебовски в фильме связаны с боулингом. В первом сне на него катится огромный мяч, а после монтажной склейки мы как будто смотрим через шар и врезаемся в кегли. Эта сцена (для которой камеру прикрепили к механизму, напоминающий вертел для барбекю) показывает, как быстро в фильме меняется положение дел. Сначала ощущение, что кто-то из антагонистов расправится с Лебовски. А потом его враги сами становятся «кеглями».
Есть версия, что так Коэны показали иллюзорность контроля над жизнью. Даже если ты «шар» (и даже если пролетаешь под ногами красивых девушек, как во втором сне Лебовски), то все равно мчишься по дорожке жизни, и это никак не остановить.
А в книге Райана Дума «Братья Коэн: уникальные персонажи насилия» шар интерпретируется как прошлое:
«Прошлое всегда настигает. Друга Лебовски Уолтера – вьетнамская война. Миллионера Лебовски – корейская война, где он получил паралич. А его дочь живет в выцветшем мире авангарда, как и кучка немецких нигилистов, которые цепляются за старые идеи и мешают друзьям Лебовски».
А о кеглях в первом ряду Дум пишет, как о людях, которые кажутся с виду значительными. Но все равно они падают.