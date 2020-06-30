«Большой Лебовски» – через метафору боулинга. Братья Коэны взяли его как идею о потоке жизни и кайфе простых мужиков

Лебовски приходит к богатому однофамильцу и пытается выяснить, зачем его искали грабители. Тот рассказывает, что жена похищена. Лебовски (который Чувак) получает чемодан с миллионом, чтобы отдать его похитителям. Один из которых, возможно, и испортил ему ковер.

Дальше молчим, потому что спойлеры точно испортят первый просмотр. Так, а теперь к боулингу. Он вообще тут при чем?

Боулинг – символ 70-х, безмятежности и развлечения простых мужиков

Лебовски – собирательный образ знакомых Коэнов. Один из этих прототипов играл в софтбол, но режиссеры изменили эту деталь, потому что их герою нужен «дружеский спорт, где можно просто сидеть, пить и курить, участвуя в пустой беседе».

Еще боулинг показывает увлеченность Лебовски ностальгией: он живет в конце 90-х, но слушает музыку 60-70-х, носит одежду тех лет и вообще ведет себя как хиппи – кроме травки и друзей его ничего не волнует. Еще Коэны так показали свои 70-е – они подростками тоже проводили вечера в боулинге. А клуб, в котором они играли, продали два год назад за четыре миллиона долларов. Продавец хвастался, что именно там создавался тот самый Чувак.