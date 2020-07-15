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Трейлер сериала «Тед Лассо» – комедии, где тренер американского футбола приезжает в Англию и врывается в наш футбол
15 июля, 23:34
Apple TV+ представил трейлер сериала «Тед Лассо», это проект Билла Лоуренса – создателя «Клиники».
В роли Теда Лассо – актер Джейсон Судейкис. Он играет неудачливого тренера университетской команды по американскому футболу, который ушел работать в британский клуб по европейскому футболу
Снято 10 эпизодов по полчаса. Сериал выйдет 14 августа.
Ранее канал NBC Sports приобрел права на трансляцию матчей АПЛ и снял несколько роликов об американском тренере, который работает в «Тоттенхэме», но не разбирается в футболе. Эту роль исполнял Судейкис.