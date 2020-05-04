Чубакку в «Звездных войнах» дважды сыграл баскетболист – и оба раза его вырезали из фильмов
Марка Макнамару знают как чемпиона НБА и как актера – он был дублером Питера Мейхью, сыгравшего роль Чубакки в «Звездных войнах».
В баскетболе Макнамара выступал на позициях тяжелого форварда и центрового. В первый же сезон он выиграл НБА с «Филадельфией», в следующем – отыграл больше матчей, чем в остальные за «Сан-Антонио». Выступал за «Лейкерс» и «Орландо», потом в Европе за «Мурсию» и «Реал».
По окончании карьеры тренировал на Аляске, приведя к двум чемпионским титулам школьную команду из Хейнса. Упоминаний о Макнамаре, как о баскетболисте и тренере, не очень много – гораздо большую роль в успехе «Филадельфии» тогда сыграли другие звезды, а дальше Макнамара в своей карьере был больше запасным. Тренерскую работу он совмещал с должностью видеоредактора в компании Twin Lions Productions.
Изначально он не интересовался работой актера, но занялся ей, когда играл в баскетбол в университете. Его двоюродная сестра, получившая роль дублера Кэрри Фишер в фильме «Звездные войны», услышала о поиске атлетичного семифутового парня с подходящим цветом глаз. Она предложила попробовать брата в качестве дублера Питера Мейхью, игравшего Чубакку. Мейхью заболел после нескольких недель в Норвегии на съемках фильма «Империя наносит ответный удар».
Перед первым сезоном в НБА Макнамара снова был дублером Мэйхью – уже для фильма «Возвращение джедая».
«У Чубакки была особенная походка, поэтому они заставляли меня расхаживать в жарких костюмах в разных сценах. Я был молод, меня это не сильно беспокоило, но быстро становилось жарко, дни длиной в 14 часов не были редкостью», – вспоминал Макнамара.
Процесс съемок с его участием занял три-четыре месяца, за это время Макнамара подружился со многими известными людьми: «Была прекрасная возможность пообедать с Харрисоном Фордом несколько раз – просто сидеть и болтать с ним».
В последний день съемок Макнамаре сказали, что он может забрать себе какую-нибудь памятную вещь. Например, одну из масок Чубакки. Не забрал: «Я был слишком ленив. Отработав, подумал: «Я совсем устал». За ней нужно было ехать в главные офисы, так что я просто отправился в Беркли. Позже рассказал друзьям эту историю. А они мне: «Ну ты идиот!».
Игра Макнамары не убедила режиссера из-за несоответствия движений его и Мэйхью, так что сцены с Макнамарой в роли Чубакки не вошли в итоговый вариант фильма, а его имя не появилось в титрах. Позже Макнамара был дублером Карела Стрейкена в фильме «Эвоки. Битва за Эндор».
«Те, кто сидит в конце площадки на баскетболе – вроде и часть команды, но не суперзвезда. Именно таким я и был в команде «Звездных войн». Это был невероятный опыт», – восхищался Макнамара.
Мэйхью умер 30 апреля 2019 года. Спустя почти год, 27 апреля, из-за проблем с сердцем умер Макнамара.