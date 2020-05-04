Чубакку в «Звездных войнах» дважды сыграл баскетболист – и оба раза его вырезали из фильмов

Марка Макнамару знают как чемпиона НБА и как актера – он был дублером Питера Мейхью, сыгравшего роль Чубакки в «Звездных войнах».

В баскетболе Макнамара выступал на позициях тяжелого форварда и центрового. В первый же сезон он выиграл НБА с «Филадельфией», в следующем – отыграл больше матчей, чем в остальные за «Сан-Антонио». Выступал за «Лейкерс» и «Орландо», потом в Европе за «Мурсию» и «Реал».

По окончании карьеры тренировал на Аляске, приведя к двум чемпионским титулам школьную команду из Хейнса. Упоминаний о Макнамаре, как о баскетболисте и тренере, не очень много – гораздо большую роль в успехе «Филадельфии» тогда сыграли другие звезды, а дальше Макнамара в своей карьере был больше запасным. Тренерскую работу он совмещал с должностью видеоредактора в компании Twin Lions Productions.