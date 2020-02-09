Антонио Бандерас и спорт: приходит на Формулу 1, смотрит теннис, мечтал стать футболистом (но сломал ногу)
Антонио Бандерас попал в номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Боль и слава». Бандерас претендует на статус лучшего актера. «Боль и слава» – это драма о жизни кинорежиссера, который оглядывается в прошлое. В фильме показаны любовные переживания, рассуждения о счастье и боль героя от жизненного падения.
В жизни самого Бандераса тоже была тяжелая ситуация – в январе 2017-го он пережил инфаркт. Потом Бандерас рассказывал, что этот момент изменил его жизнь. Сейчас Бандерасу 59 лет – к этому возрасту он понял, что не нужно считать себя кем-то особенным и отрываться от реальности. Поэтому актер больше сосредоточился на съемках и на хороших поступках.
Когда вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт, Бандерас был одним из первых, кто его поддержал. «Дорогой Икер, в такой момент желаю силы и мужества. Увидишь – все получится. Желаю скорейшего выздоровления и посылаю большое объятие для всей семьи. Будь сильным, чемпион!» – писал Бандерас в твиттере. Он лучше многих понимал, что чувствует Касильяс.
Бандерас тоже мечтал о футбольной карьере – помешал перелом
Антонио Бандерас родился в Малаге – с этим городом и переплетается вся его жизнь. Еще в 1904 году в Малаге появилась футбольная команда: за всю длинную историю ее главное достижение – выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. Зато «Малага» и Бандерас могут ассоциировать себя друг с другом – в клубной школе он занимался футболом до 14 лет.
В юношеской карьере Бандераса даже был матч против «Реала». Случилось это еще в 70-х – тогда Бандераса тренировал Антонио Матез. Вот его впечатления от работы с Бандерасом: «Он был джентльменом, очень благородным человеком, слишком вежливым для футбола. Мы помним его сильным форвардом с хорошей игрой головой, хотя он имел проблемы с техникой».
В 14 лет Бандерас сломал ногу – это серьезно повлияло на его перспективы. Через пару лет он закончил с футболом окончательно: пошел в театральный коллектив и поступил в актерскую школу. С того времени Бандераса больше не было на поле, но он постоянно мелькал на трибунах во время матчей «Малаги» (и даже отвечал на записи в клубном твиттере).
Попал Бандерас и на тот самый четвертьфинал Лиги чемпионов, где «Малага» играла с «Боруссией». Первая игра в Испании завершилась нулевой ничьей, а ответную выиграла «Боруссия» (3:2) со спорным голом в конце. Бандерас был на домашнем матче в родном городе, а на вторую игру не попал из-за собственных карьерных обязанностей – надо было ехать в Женеву.
«Это так замечательно – видеть людей, наслаждающихся этой атмосферой. Так здорово смотреть на «Малагу» в четвертьфинале Лига чемпионов. Из менее благоприятных результатов, которые мы могли бы получить, этот определенно лучший. Тот факт, что «Боруссия» не забила, имеет фундаментальное значение», – так Бандерас делился собственными впечатлениями от матча ЛЧ.
Сейчас «Малага» свалилась в испанскую Сегунду и мечтает о денежной стабильности. Бандерас был одним из тех, кто верил в проект катарского шейха Аль Тани. Бандерас и его девушка Николь Кимпел даже получали от Аль Тани футболки «Малаги» с собственными фамилиями. Актер пиарил «Малагу» в инстаграме, но никакого эффекта клубу это не принесло.
Когда Бандерас продвигал собственный бренд парфюмерии в Бразилии, он тоже привязывал это к футболу. Тогда Бандерас бегал по полю в бразильской форме, а уже в 2016-м фотографировался в футболке сборной Испании. «Готов к матчу Испании сегодня. Как вы думаете, они позвонят мне?» – спрашивал он в инстаграме. Бить по мячу Бандерас еще не разучился – ловите подтверждение:
Несостоявшийся проект Бандераса – фильм о Сенне. Да, он обожает Формулу 1
1 мая 1994 года разбился гонщик Айртон Сенна – он трижды выигрывал чемпионат Формулы 1. Трагическая авария Сенны стала одним из тяжелых моментов за всю историю автоспорта. Тронула она и Антонио Бандераса. Через год после смерти Сенны семья гонщика одобрила проект фильма с бюджетом в 100 миллионов долларов. На главную роль в нем утвердили Бандераса.
Тот фильм так и не сняли, но Бандерас и дальше выходил на семью Сенны. Он анонсировал все новые задумки. По поводу одной из них Бандерас даже общался с Вивианной Сенной – сестрой погибшего гонщика. «Я уверена, что этот проект будет очень успешным в коммерческом плане. Его предложение требует сочетания личного и эмоционального, идеализма и уважения», – говорила она о Бандерасе.
Все это так и осталось на уровне разговоров. Фильм о Сенне в итоге снял британский режиссер Азиф Кападиа. Он рассказывал о сложной конкуренции: «Мне очень повезло, что на проекте не задержался ни Ридли Скотт, ни Майкл Манн, ни Антонио Бандерас, который к тому же еще и хотел играть Сенну, ни Оливер Стоун – все они хотели сделать фильм о Сенне, но, к счастью, у них вдруг возникали более важные проекты».
Сам Бандерас называл Формулу 1 вторым видом спорта по популярности в Испании. Он объяснял, что с детства следил за гонками и любил их. Была у Бандераса и собственная команда в мотогонках. От коллектива в Moto2 он позже отказался, потому что не мог уделять ему достаточно внимания. Попадать на этапы Формулы 1 тоже получалось редко – опять мешала работа.
В 2012-м Бандерас пришел на Формулу почетным гостем от команды Force India. Тогда он показал собственную позицию по несостоявшимся съемкам фильма о Сенне. Бандерас рассказал, что ему понравилась реализация проекта от Азифа Кападии. В нем Бандерас не сыграл Сенну, потому что оказался слишком старым для этой роли. На русском языке это подробно расписывал сайт F1News.Ru.
С годами Бандерас находил все больше времени для походов на Формулу. Он приезжал на гонки в Америке, в Монако и в других местах. Там Бандерас поддерживал испанского гонщика Фернандо Алонсо – именно с ним он связывал популярность гонок в Испании. Самому Бандерасу все так нравилось, что вместе с Николь Кимпел они однажды приехали на этап Формулы Е.
В Формуле 1 Бандераса пускали на трассу, а журналисты приглашали его в аналитические программы на Sky. В инстаграме Бандераса часто мелькали именно отсылки к Ferrari – команде, которую несколько лет как раз и представлял Алонсо. Бандерас даже проводил параллель по собственной жизни – сначала идет на Формулу 1, потом попадает на мероприятия по кино (или наоборот).
Жизнь Бандераса – это еще и любовь к теннису
Если какой-нибудь спортсмен из Малаги что-то выиграет, Бандерас наверняка каким-то образом его отметит. Если это будет теннисист, то тот обязательно появится в инстаграме Бандераса. Так произошло с Алехандро Давидовичем – теннисистом из Малаги, который выиграл молодежный «Уимблдон». «Малага живет будущим тенниса», – подписал пост о нем Бандерас.
Бандерас отмечал и успехи Гарбинье Мугурусы в женском теннисе, но наибольшую поддержку оказывал Рафаэлю Надалю. На матчи Надаля актер регулярно приезжает на тот же «Уимблдон» – на это обращал внимание Forbes. Бандерас максимально близок к команде Надаля: он даже фотографировался на трибунах с Тони Надалем – дядей и тренером Рафаэля.
Видите Надаля в матче «Уимблдона» – обязательно ищите на трибунах Антонио Бандераса.