Антонио Бандерас и спорт: приходит на Формулу 1, смотрит теннис, мечтал стать футболистом (но сломал ногу)

Антонио Бандерас попал в номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Боль и слава». Бандерас претендует на статус лучшего актера. «Боль и слава» – это драма о жизни кинорежиссера, который оглядывается в прошлое. В фильме показаны любовные переживания, рассуждения о счастье и боль героя от жизненного падения.

В жизни самого Бандераса тоже была тяжелая ситуация – в январе 2017-го он пережил инфаркт. Потом Бандерас рассказывал, что этот момент изменил его жизнь. Сейчас Бандерасу 59 лет – к этому возрасту он понял, что не нужно считать себя кем-то особенным и отрываться от реальности. Поэтому актер больше сосредоточился на съемках и на хороших поступках.

Когда вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт, Бандерас был одним из первых, кто его поддержал. «Дорогой Икер, в такой момент желаю силы и мужества. Увидишь – все получится. Желаю скорейшего выздоровления и посылаю большое объятие для всей семьи. Будь сильным, чемпион!» – писал Бандерас в твиттере. Он лучше многих понимал, что чувствует Касильяс.